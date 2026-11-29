Neymar Jr. alcanzó este domingo la histórica marca de los 500 goles en su trayectoria futbolística durante la victoria del Santos FC por 3-2 ante el Esporte Clube Vitória, en encuentro correspondiente a la Jornada 37 del Campeonato Brasileño de Serie A.

A sus 34 años, el delantero fue decisivo en el estadio Barradão al participar en los tres goles de su equipo. Tras asistir a Willian Arão al minuto 25 para abrir el marcador, Neymar alcanzó el gol 500 de su carrera al minuto 63 con una ejecución precisa de tiro libre al poste del arquero Lucas Arcanjo. Más tarde, al minuto 83, convirtió desde el punto penal para firmar el 3-1 parcial y llegar a 501 anotaciones totales.

Desglose oficial de su carrera (501 goles y 295 asistencias)

De acuerdo con el registro estadístico actualizado tras el encuentro ante el Vitória, Neymar acumula 828 partidos disputados, 501 goles (un promedio de 0.60 tantos por juego) y 295 asistencias (para una participación directa en gol de 0.96 por encuentro), distribuidos de la siguiente manera:

Santos FC: 162 goles y 75 asistencias en 290 partidos.

162 goles y 75 asistencias en 290 partidos. Paris Saint-Germain (PSG): 126 goles y 79 asistencias en 181 partidos.

FC Barcelona: 114 goles y 68 asistencias en 196 partidos.

Selección de Brasil (Mayor): 80 goles y 59 asistencias en 130 partidos.

Brasil Sub-20: 9 goles y 3 asistencias en 7 partidos.

Brasil Olímpica: 8 goles y 8 asistencias en 14 partidos.

Al-Hilal: 1 gol y 3 asistencias en 7 partidos.

Impacto en el cierre del Brasileirão 2026

Con los tres puntos sumados en Bahía, el Santos se metió de lleno en la pelea por los primeros siete puestos de la clasificación (zona G7) en la recta final de la temporada 2026, quedando a la espera del resultado entre Atlético Mineiro y Vasco da Gama para confirmar su ubicación en la tabla.

Por su parte, Neymar disputó 87 minutos en el encuentro y cerró su participación con dos goles y una asistencia, consolidando su peso ofensivo con el Peixe en el cierre del torneo local.