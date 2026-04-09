Nathan Silva: "No estuvimos tan finos para sobresalir sobre La Hormiga"

Nathan Silva primero lo sufrió, y luego lo aplaudió. En aquella batalla que dejaron hace unos días los Pumas y las Chivas, hubo intensos roces entre el brasileño y Armando La Hormiga González, muestra de lo complicado que puede ser cubrir al atacante mexicano.

Siendo La Hormiga, actual líder de goleo en la Liga MX con 12 anotaciones, pareciera que sus números y su presente no son suficientes para ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo. Para Javier el Vasco Aguirre, las opciones de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame están por encima de él. Sin embargo, el defensor de los universitarios, considera que es el futuro de la Selección Mexicana.

“Siempre es bueno enfrentar a estos delanteros de otro nivel. Para nosotros los defensas, siempre es muy complicado, creo que hicimos un gran partido defensivamente pero no estuvimos tan finos para sobresalir sobre la hormiga", declaró Silva.

“Si está en la selección, es porque tiene cosas muy buenas. Lo haciendo bien en su club. Tienen un gran delantero a largo plazo, va a ayudar mucho si estuviera en la convocatoria (del Mundial)”.

El empate 2-2 sobre el final fue polémico luego del penalti marcado a favor de las Chivas. Es por eso que, Nathan Silva, aprovechó para dar su punto de vista por aquella acción que los perjudicó.

“Para mí no fue penal (ante Chivas), pero el árbitro tomó esa decisión y la Comisión de Árbitros hizo el análisis. Nosotros tenemos que defender lo nuestro, hacer nuestro trabajo y el árbitro hace el suyo”.