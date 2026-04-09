'Hormiga' González y Erik Lira a Europa: Dos clubes de la Eredivisie buscan sus fichajes

El futbol mexicano vive momentos de definición con la mira puesta en el Mundial 2026. Tras la actividad de la última Fecha FIFA, el radar de los visores europeos se posó sobre dos figuras que destacan jornada a jornada en la Liga MX. Se trata de Erik Lira, pilar en el mediocampo de Cruz Azul, y Armando ‘Hormiga’ González, el joven referente en el ataque de Chivas. Ambos jugadores atraviesan un presente brillante que los coloca como candidatos naturales para emigrar al balompié europeo antes del arranque de la justa mundialista.

Armando 'Hormiga' González jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

Bajo la gestión de Javier Aguirre, estos futbolistas ganaron terreno en la Selección Mexicana. La posibilidad de que el 'Vasco' los incluya en la lista definitiva para el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá es muy alta. Sin embargo, esta convocatoria implicaría un sacrificio para sus clubes actuales: si viajan con el Tri, no disputarán la Liguilla del Clausura 2026 con La Máquina ni con el Rebaño Sagrado. Este escenario acelera las gestiones de los clubes de la Eredivisie que desean asegurar su contratación lo antes posible.

EREDIVISIE: EL DESTINO QUE ESPERA A LIRA Y GONZÁLEZ

La Primera División de Países Bajos históricamente funciona como la mejor vitrina y plataforma de adaptación para el jugador azteca. En esta ocasión, no es la excepción. El Ajax de Ámsterdam sigue muy de cerca los pasos de Erik Lira. Aunque el contención celeste recibió sondeos de diversas ligas, el conjunto neerlandés lleva la delantera en el seguimiento. La directiva del Ajax evaluará el desempeño de Lira en el cierre del torneo local y su rol en el Mundial 2026 antes de presentar una oferta formal a la directiva de la Noria.

Erik Lira jugando ante Portugal. Mexsport

Por otro lado, la situación de Armando ‘Hormiga’ González genera expectativas altas. A pesar de los rumores que lo vincularon con instituciones de la talla del Barcelona o el Borussia Dortmund, la realidad apunta hacia Róterdam. El Feyenoord es el club que mantiene un interés real y constante por el delantero de Chivas. Al igual que con Lira, el equipo de los Países Bajos esperará el desenlace de la temporada y el papel de González en la Copa del Mundo para poner los millones sobre la mesa y concretar el traspaso del canterano rojiblanco.

EL LEGADO MEXICANO EN ÁMSTERDAM Y RÓTERDAM

La posible llegada de estos elementos reforzaría una relación exitosa entre México y la Eredivisie. En el Ajax, los aficionados aún recuerdan con respeto el paso de Edson Álvarez, quien se consolidó como un líder antes de partir a la Premier League. También figuran nombres como Jorge Sánchez y jóvenes promesas como Fernando Álvarez y Julio Pérez, quienes integraron las categorías juveniles del club de Ámsterdam.

Santiago Gimenez con el Feyenoord. REUTERS

En el Feyenoord, el camino lo trazó recientemente Santiago Gimenez. El ‘Bebote’ no solo brilló como goleador, sino que su éxito en Róterdam le permitió dar el salto al AC Milan, dejando la vara muy alta para los delanteros mexicanos. Junto a él, Stephano Carrillo también forma parte de la historia de este club. Ahora, Erik Lira y la ‘Hormiga’ González tienen en sus manos la oportunidad de continuar con este legado y consolidar su carrera en el futbol de élite antes de representar a México ante los ojos del mundo en 2026.