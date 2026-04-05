Doblete de Julián Quiñones en Arabia presiona a Javier Aguirre rumbo al Mundial

Julián Quiñones no baja el ritmo. En un momento donde cada gol puede pesar rumbo a la Copa del Mundo, el delantero mexicano sigue levantando la mano desde Arabia Saudita, respondiendo con números que lo mantienen en la conversación por un lugar en el once titular de Javier el Vasco Aguirre.

El atacante volvió a hacerse presente en el marcador, aunque su equipo, el Al-Qadisiya, cayó 3-2 ante el Al-Ettifaq. Quiñones abrió el marcador al minuto 33’, curiosamente el mismo número que porta en la espalda. Tras un rechace del arquero Marek Rodak, el mexicano solo tuvo que empujar el balón para adelantar a los suyos.

Poco después, Mohammed Aboulshamat, fue expulsado al 35’, dejando al Al-Qadisiya en inferioridad numérica. A partir de ahí, el equipo se vino abajo en lo anímico y terminó por ceder el control del juego.

Moussa Dembélé fue el encargado de firmar la remontada para el Al-Ettifaq, mientras que Georginio Wijnaldum fue quien puso el tercero definitivo para el Al-Ettifaq.

En la recta final, Quiñones impulsó a su equipo con otra anotación pero fue muy tarde para lograr revertir la situación. Finalmente, Gastón Álvarez también se hizo expulsar y se quedaron con nueve hombres en el campo.

Más allá de la derrota, Quiñones sigue destacando a nivel individual. Con este tanto, llegó a 26 goles en 27 partidos, colocándose como el máximo goleador de la Saudi Pro League, por encima de Cristiano Ronaldo (23) y empatado con Ivan Toney (26).

En la tabla, el Al-Qadisiya se mantiene en la cuarta posición con 60 puntos, lejos del liderato que ostenta el Al-Nassr con 70 unidades, lo que complica sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

El siguiente compromiso para Quiñones y su equipo será ante el Damac, conjunto que marcha en la posición 15 y lucha por no caer en la zona de descenso. Un nuevo escenario donde el mexicano buscará seguir sumando argumentos rumbo al Mundial.