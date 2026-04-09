Tejas escrito con "J": los Rangers lanzan uniforme en honor a la herencia mexicana

Los Rangers de Texas, novena de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), lanzaron este jueves un nuevo uniforme alternativo para esta temporada que celebra la herencia mexicana del estado. El diseño rompe esquemas tradicionales al lucir la palabra "Tejas" escrita con "J" en letras grandes en el centro de la camiseta, un tributo directo a la raíz etimológica y cultural de ese estado sureño de Estados Unidos.

La indumentaria destaca visualmente por el uso del color rojo cochinilla, un tono profundo y simbólico que hace referencia al colorante natural originario de México, utilizado desde la época prehispánica y que fue uno de los productos más valiosos exportados desde la Nueva España al mundo.

El significado detrás de la "J"

El uso de la grafía "Tejas" busca conectar con el sentido de pertenencia de la comunidad mexicoamericana. Mientras que en inglés se utiliza la "X", la organización decidió adoptar la "J" para honrar cómo se pronunciaba y escribía el nombre del territorio originalmente, reforzando la identidad bicultural de sus fanáticos.

Queríamos algo que fuera auténtico. Escribir 'Tejas' con J y usar el rojo cochinilla no es solo una elección estética, es una declaración de respeto hacia la historia que compartimos con México", explicaron representantes de marketing de los Rangers durante la presentación.

Este uniforme forma parte de la serie City Connect o ediciones especiales de identidad. Su tipografía está inspirada en el estilo de las misiones tejanas y el arte de rotulación tradicional mexicano. En las mangas se aprecia un diseño que fusiona la flor del estado (Bluebonnet) con motivos de la talavera poblana.

La iniciativa de la organización de los Rangers busca celebrar el "Mes de la herencia" y atraer a las nuevas generaciones de latinos que ven en el beisbol un punto de unión familiar.

El esperado debut del uniforme "Tejas" en el diamante ocurrirá este viernes 10 de abril de 2026, cuando los Rangers reciban a los Astros de Houston en el Globe Life Field. La elección de este rival no es casualidad: el enfrentamiento contra Houston es la mayor rivalidad del estado, lo que garantiza que el mensaje de herencia cultural y la icónica "J" en el pecho se luzcan ante un estadio lleno y en horario estelar nacional