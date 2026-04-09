LFA: Millonaria inversión de 100 MDD empañada por deudas y proveedores en quiebra

La Liga de Futbol Americano en México busca crecer en su décimo aniversario. Para ello, implosionó con el apoyo del fondo de inversión estadounidense Global Sports Capital que ha prometido, según desvelan los dirigentes, 100 millones de dólares a distribuirse en siete años.

Este fondo fue acercado a los mexicanos por medio de Ryan Kalil, exjugador de las Panteras de Carolina y Blake Griffin, ex jugador de la NBA con los Clippers, quienes además son dueños del 90 por ciento de los Osos de Monterrey, a la par se pusieron de acuerdo con Michael McDougall como el representante de los inversores.

“Esto es más que invertir en una liga, es una inversión al futuro de México, donde tengo conexiones muy profundas, y al crecimiento del futbol americano como un deporte global”, dijo McDougall.

Los equipos de la LFA recibirán un fondo de inversión Valentina Salazar

La nueva era entonces se abre paso, además con transmisiones de televisión de toda la temporada por medio de la cadena ESPN con la expectativa de crecer en cuanto a aficionados. El grueso de la población, a pesar de los años de la LFA, la sigue confundiendo la ONEFA, la liga de universidades en México.

“El hecho de tener a ESPN nos abre puertas. En la presentación de la liga con el juego de Osos de Monterrey contra Dinos se tuvo un sold out porque la gente está con expectativa, entonces es esta parte en la que se invierte mucho en este año a nivel fondo de inversión”, comentó Francisco Orozco, propietario de los Dinos.

DEUDAS QUE MANCHAN EL FUTURO

Hasta aquí todo luce armónico, pero la realidad es que la LFA tiene muchas cosas por remendar antes de hablar de un futuro.

De entrada, existen quejas por adeudos que se arrastran desde 2024. Aunque hay dinero nuevo, los dueños de franquicia se han escondido con los proveedores y colaboradores. En general se debe al departamento de video, de fotografía, a la agencia de viajes -la cual quebró por estas deudas- y a siete personas que estaban dentro de la nómina.

Passion Films (Video)

Imagenshop (Fotografía)

Manusports (Agencia de viajes)

Siete colaboradores

Adeudo a productora de video que trabajó para la LFA Especial

“Los problemas vienen desde 2023 en realidad, pero fueron abonando de a poco y por las buenas relaciones y en apoyo a la Liga se siguió trabajando con ellos, la idea era seguir teniendo trabajo, sin embargo adeudaron 2024 y 2025 y cuando llegó el fondo de inversión de Estados Unidos jamás hubo un acercamiento”, cuenta esto uno de los proveedores que por tratar de negociar prefiere ocultar su nombre.

A Francisco Orozco, uno de los dueños más animados en la LFA se le preguntó directamente por las deudas, “no existen, se cubrieron todas con el Fondo de Inversión, y realmente los estadunidenses no vinieron a sanear nada, en estos nueve años hemos invertido más de 500 millones de pesos, entonces realmente es cambiar el giro para mejorar”, afirmó.

Pero las deudas son claras para las personas que siguen persiguiendo su pago. Otra de las fuentes que está a la espera de un arreglo mencionó, “todo comenzó porque los dueños debían dar una cuota de operación de dos millones y medio de pesos para gastos generales, pero se fueron retrasando. Prácticamente el 50 por ciento de las franquicias se atrasó en 2024, es decir, cuatro de ocho equipos y lo mismo en 2025, eso comenzó a traer un defícit”.

EQUIPOS MOROSOS EN LA LFA

Estos equipos eran Reyes de Jalisco del empresario Luis Orozco Marín, Gallos de Querétaro respaldado por varios inversionistas de la ciudad, dos que ya no pudieron salir a competir en esa temporada que fueron Galgos y Jefes en 2024 y en fueron morosos también Fundidores de Monterrey.

Ponen en duda también la inversión de 100 millones de dólares de Global Sports, una cifra de locura para una liga casi invisible. De acuerdo al pronóstico se invertirían 14 millones de dólares por temporada, lo cual es una cifra quimérica.

“No es verdad”, comenta una fuente que estuvo en las negociaciones al interior, “la cifra real es de cinco millones de dólares por cinco años, esto quiere decir que son 17.4 millones de pesos por temporada. El costo de operación de la LFA después de todos sus juegos es de 150 millones de pesos, por lo que van aún quedarán resabios que tendrán que poner los dueños”.

Estos mismo dueños son los que quedaron con las deudas anteriores porque el fondo de Inversión, a pesar de lo que dicen los dueños, no se ocupó para pagar deudas.

Partido final de la temporada anterior. Especial

“Se hizo una reestructura de cambiar gente. Por ejemplo se quitó al anterior comisionado, Alejandro Jaimez y se puso a uno nuevo, Gonzalo Sevilla, pero la gente que se fue despedida es porque Global Sports así lo dispuso”.

Algunos trabajadores se quejan de la transición, “nos dijeron que se quedaban con nosotros y nos pusieron a trabajar en el draft en febrero, pero después de ello, resolvieron que ya no y de forma unilateral nos sacaron argumentando que la deuda y la liquidación tendría que ser por parte de los dueños”.

Hasta el momento, estas personas siguen a la espera de un arreglo antes de pensar ir a la demanda. Aunque hablan con algunos dueños que quedaron en saldar el deficit, lo cierto es que se mira lejana la opción.

Y en medio de eso, la Liga de Futbol Americano arrancó con siete equipos y la esperanza de que tras 10 años, pueda entrar en el agrado del público