¡HISTÓRICO! México iguala su récord de medallas de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe

La delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 alcanzó una marca histórica al igualar su récord de medallas de oro conseguidas en una misma edición de la justa centrocaribeña.

México llegó a 145 preseas doradas en Santo Domingo 2026, la misma cantidad que consiguió en San Salvador 2023. En aquella edición, la delegación nacional cerró su participación con 145 oros, 108 platas y 100 bronces para alcanzar un total de 353 medallas.

El oro que permitió igualar la marca llegó en el pentatlón moderno. Catherine Mayran Oliver y Yael Marmolejo subieron a lo más alto del podio en los relevos mixtos y entregaron a México la presea dorada número 145 de la edición.

Con este resultado, la delegación mexicana igualó su mejor registro de oros y todavía mantiene la posibilidad de establecer una nueva marca durante los últimos días de actividad en Santo Domingo 2026.

Mayran Oliver fue parte del oro 145 para México. Instagram: @cmteolimpicomex

México iguala su récord de oros en Juegos Centroamericanos

La medalla conseguida por Catherine Mayran Oliver y Yael Marmolejo permitió que México alcanzara los 145 oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con esta cifra, la delegación nacional acumula 145 medallas de oro, 93 de plata y 90 de bronce para un total de 328 preseas en la actual edición.

La cantidad de medallas doradas iguala la marca conseguida por México en San Salvador 2023 y deja a la delegación a un solo oro de establecer un nuevo récord para el país en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

México también se acerca a su registro de más medallas totales conseguidas en una misma edición. La cifra está en 384 preseas, alcanzadas inicialmente en Mayagüez 2010, cuando la delegación mexicana terminó con 133 oros, 129 platas y 122 bronces.

Sin embargo, después de aquella edición, México tuvo que devolver 34 medallas por casos de dopaje. De ese total, 24 fueron de oro, seis de plata y cuatro de bronce.

Ahora, con 328 preseas acumuladas en Santo Domingo 2026, México continúa aumentando su cuenta durante los últimos días de competencia.

La felicidad de Camila Argumedo tras colgarse la meda de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

Cuba tiene el récord de oros en una misma edición

Aunque México igualó su propia marca, el récord de más medallas de oro para una delegación en una misma edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe pertenece a Cuba.

La delegación cubana estableció el registro en Ponce 1993, cuando terminó en el primer lugar del medallero con 227 preseas de oro, 76 de plata y 61 de bronce para alcanzar un total de 364 medallas.

México terminó en el segundo puesto de aquella edición con 66 medallas de oro, 106 de plata y 68 de bronce, para un total de 240 preseas.

Con las 145 medallas doradas que acumula actualmente en Santo Domingo 2026, México necesitaría otras 82 para igualar los 227 oros conseguidos por Cuba en Ponce 1993.

La marca cubana permanece distante, pero México ya igualó su propio récord histórico y quedó a una sola medalla de oro de establecer una nueva cifra para la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.