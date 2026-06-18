¿Cómo le va a México cuando juega de negro en la Copa del Mundo?

Este jueves 18 de junio ante Corea del Sur, México jugará su segundo partido en la historia vistiendo playera negra en busca de un triunfo que los catapulte a quedarse con la cima del Grupo A; en el único antecedente, el Tri arrancó perdiendo y terminó igualando sobre el tramo final.

Por segunda edición en la historia, México registró una playera negra para disputar sus compromisos de Copa del Mundo, luciendo un balance de 0 victorias, 1 empate y 0 derrotas, por lo que esta misma noche ante Corea del Sur podría inclinarse la balanza para bien… o para mal.

¿Cuál fue el primer partido de México jugando de negro en un Mundial?

El partido inaugural de México ante Sudáfrica –justamente disputado en territorio africano- pasó a la historia por ser el primer compromiso en el que el Tri lució una playera negra durante una Copa del Mundo.

El 11 de junio de 2010, Siphiwe Tshabalala adelantó al conjunto africano ante un ensordecedor estadio lleno de vuvuzelas, sin embargo, fue en el 79’ cuando Rafael Márquez apareció por el conjunto nacional y logró estremecer las redes de los locales, convirtiendo el 1-1 final que le otorgó un punto a cada uno de los combinados.

Los jugadores de México que tuvieron actividad dicha tarde fueron: Oscar Pérez, ‘Maza’ Rodríguez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Paul Aguilar, Rafa Márquez, Gerardo Torrado, Efraín Juárez, Carlos Vela, Giovanni dos Santos y Guillermo Franco; Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco y Chicharito Hernández ingresaron de cambio durante el segundo tiempo.

Javier Aguirre fue el técnico de México durante el Mundial 2010 y 2026, únicas ediciones en donde el Tri jugó de negro. Mexsport

Este jueves 18 de junio, la historia del uniforme negro escribirá un nuevo capítulo con Javier Aguirre en el banquillo, estratega que también estuvo presente 16 años antes en el empate frente a los africanos, mismos a los que en la presente edición ya vencieron.

BFG