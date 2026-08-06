Querétaro reitera veto a barras y anuncia show musical en partidos

La Liga MX y el Querétaro reiteraron el veto a barras en el Estadio Corregidora, con el fin de mantener un espacio 100 por ciento familiar y seguro para los asistentes. Asimismo, anunció que habrá show musical para los partidos tanto del equipo varonil como del femenil.

El 5 de marzo de 2022, integrantes de una barra agredieron a aficionados del Atlas, en un hecho violento que le dio la vuelta al mundo.

Habrá show musical en vivo en los partidos de la Liga MX en el Estadio Corregidora Mexsport

“No hay ni habrá regreso de ningún grupo de animación a las tribunas de nuestro estadio. La prioridad absoluta de la institución y de la Liga es garantizar un ambiente de paz, respeto y convivencia deportiva”, mencionó el Querétaro.

Los Gallos también anunciaron que los aficionados tendrán otra experiencia en el estadio, con un show musical en vivo, iniciando en la jornada 5 de la Liga MX Femenil, cuando Querétaro reciba las Rayadas de Monterrey el 29 de agosto.

En la Liga MX, el show de música en vivo iniciará en la jornada 7, cuando reciban al Monterrey el 5 de septiembre.

“Agradecemos a nuestra afición su constante apoyo y colaboración para seguir haciendo la casa de los Gallos un ejemplo de comportamiento y unión familiar dentro del futbol mexicano”, destacó el club.

El Querétaro participa en la Leagues Cup 2026 y en su primer partido, cayó 2-0 ante Dallas. Su siguiente compromiso en el torneo será ante Seattle el 9 de agosto y después se medirá al LAFC el 12 de agosto.

Cuando se reanude la Liga MX, los Gallos visitarán a los Pumas el domingo 16 de agosto, en actividad de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026.