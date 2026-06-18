México en los Mundiales: el saldo en el último partido de la fase de grupos

La Selección Mexicana llegará a su último partido de la fase de grupos en el Mundial 2026 con la ventaja de tener seis puntos y solo con un rival con la posibilidad de amenazar su liderato, su reciente rival y sobre quien se impuso en el Estadio Guadalajara: Corea del Sur; pero el último partido dentro de la primera ronda ha sido un tema complicado para el Tricolor.

Este encuentro definitivo ha dictado sentencias: desde clasificaciones agónicas hasta dolorosas eliminaciones. De cara al desenlace de la primera etapa en el torneo actual, el historial estadístico del Tri refleja un saldo adverso que evidencia la complejidad de este cierre, pero que ahora con el Estadio Ciudad de México como el escenario final debería ser diferente.

Desde el torneo inaugural en Uruguay 1930 hasta la pasada edición de Qatar 2022, el conjunto tricolor ha disputado 17 partidos de cierre de grupo, registrando un balance de cinco victorias, cuatro empates y de ocho derrotas.

El inicio de esta narrativa mundialista estuvo marcado por los descalabros. En las primeras ediciones del certamen, el tercer encuentro confirmaba la eliminación prematura del equipo mexicano. Así ocurrió en Uruguay 1930 ante Argentina (3-6), en Brasil 1950 contra Suiza (1-2), en Suiza 1954 frente a Francia (2-3) y en Suecia 1958 ante Hungría (0-4). Décadas más tarde, en Argentina 1978, Polonia propinó un doloroso 1-3. En la era contemporánea, la tendencia de tropiezos en el tercer juego se repitió ante Portugal en Alemania 2006 (1-2), Uruguay en Sudáfrica 2010 (0-1) y Suecia en Rusia 2018 (0-3).

En contraparte, los momentos de gloria en esta instancia han dejado una huella profunda en el balompié nacional. La primera gran alegría llegó en Chile 1962, cuando México venció 3-1 a Checoslovaquia con anotaciones de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández, lo que significó el primer triunfo mexicano en Copas del Mundo.

En los torneos más recientes, el Tricolor firmó cierres memorables de primera fase mediante empates heroicos, como el 2-2 ante los Países Bajos en Francia 1998 o el 1-1 frente a Italia en Corea-Japón 2002. Asimismo, se recuerda el contundente 3-1 sobre Croacia en Brasil 2014.

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en sus dos primeros partidos en 1970 y 1986 y cómo cerró el grupo?

En las dos ocasiones anteriores que México fue sede de una Copa del Mundo las situaciones de cara al tercer partido fueron contrastantes. En 1970 el equipo empató su primer encuentro contra la Unión Soviética para después ganar 4-0 ante El Salvador cerrando con victoria 1-0 ante Bélgica.

En 1986 la escuadra Tricolor ganó el partido de apertura ante Bélgica por 2-1, empató con Paraguay a un gol y derrotó 1-0 a Iraq para avanzar a la siguiente ronda.

Cuándo y contra quién cierra México la fase de grupos del Mundial 2026

El último partido de México en la fase de grupos en el Mundial 2026 se realizará el próximo 24 de junio a las 19 horas en el Estadio Ciudad de México.