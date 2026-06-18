Mundial 2026: Así queda el Grupo A tras la Jornada 2

Terminó la actividad correspondiente a la Jornada 2 en el Grupo A y México, con su triunfo ante Corea del Sur, aseguró terminar en el liderato rumbo a los 16avos de Final; así marchan las posiciones en el sector que se definirá el miércoles 24 de junio.

Con el final de la Jornada 2, estos son los cuatro resultados correspondientes al Grupo A en el Mundial 2026:

- México 2-0 Sudáfrica.

- Corea del Sur 2-1 Chequia.

- Chequia 1-1 Sudáfrica.

- México 1-0 Corea del Sur.

* La Jornada 3 se disputará el miércoles 24 de junio desde las canchas del Estadio Ciudad de México y Monterrey.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran gol del Tri en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026. Reuters

¿Cómo quedó el Grupo A del Mundial 2026 tras la Jornada 2?

Debido a los métodos de desempate implementados para el Mundial 2026, la Selección Mexicana no perderá el primer sitio de la justa veraniega, mientras que Sudáfrica podría terminar en el segundo peldaño en caso de batir a Corea del Sur en la última fecha; Chequia contra las cuerdas en la capital del país frente al Tri.

1. México / 6 puntos (+3 diferencia de goles)

2. Corea del Sur / 4 (+0)

3. Chequia / 1 (-1)

4. Sudáfrica / 1 (-2)

* Después de la cantidad de puntos, el primer método de desempate es el enfrentamiento entre ambos involucrados.

La árbitra Tori Penso marcó una mano de Pavel Sulc al 83' Reuters

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

Los últimos partidos del Grupo A se disputarán el mismo día y a la misma hora, compromisos que representarán el final de la Fase de Grupos del sector y se revelarán cuáles son los dos países que acceden a la siguiente ronda, el que espera por ser uno de los mejores terceros lugares y quien estará matemáticamente eliminado del Mundial 2026:

México Vs Chequia / miércoles 24 de junio, 19:00 horas – CDMX.

Corea del Sur VS Sudáfrica / miércoles 24 de junio, 19:00 horas – Monterrey.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

BFG