La DEA reconoce el trabajo de Omar García Harfuch

En conferencia de prensa realizada este 5 de agosto de 2026, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) expresó un firme respaldo a la labor del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch

El director de la DEA, Terry Cole, ratificó la existencia de una comunicación fluida e intercambio constante con el funcionario mexicano para fortalecer la agenda de seguridad binacional. Al respecto, Cole aseguró que Omar García Harfuch “quiere lo mejor para su país”, de la misma forma que la agencia estadounidense busca salvaguardar a sus ciudadanos. El directivo enfatizó la vigencia de las operaciones coordinadas en ambos lados de la frontera al señalar: “Hemos trabajado juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”.

Al tiempo que anunció una recompensa de más de 100 millones de dólares para capturar a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Como parte de esta estrategia de combate al crimen organizado, el Departamento de Estado elevó de 20 a 25 millones de dólares la retribución por la aprehensión de Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, quien asumió el mando tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido en febrero de 2026.

En un contundente posicionamiento institucional, Terry Cole sostuvo que la agencia actuará sin contemplaciones contra las estructuras del narcotráfico y contra aquellos servidores públicos corruptos que faciliten sus operaciones. Sobre este rubro, el titular de la DEA advirtió que no habrá inmunidad para nadie que colabore con el crimen organizado, sentenciando que si utilizas un cargo público para proteger a los cárteles, la agencia te perseguirá, pues ningún título, cargo o conexión brindará protección frente a la justicia.