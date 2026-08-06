Juegos Centroamericanos 2026: México suma dos oros en natación artística

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entran en sus últimos días de actividad, pero la delegación mexicana continúa sumando medallas. En esta ocasión, la natación artística entregó dos nuevas preseas de oro para México.

El dueto femenil técnico formado por María Arellano y Joana Jiménez subió a lo más alto del podio, mientras que Itzamary González y Diego Villalobos hicieron lo propio en la prueba de dueto mixto técnico.

Con estos dos resultados, México llegó a 144 medallas de oro en Santo Domingo 2026 y quedó a una de igualar las 145 conseguidas en San Salvador 2023, que se mantienen como la mayor cantidad de preseas doradas para el país en una edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Marla Arellano y Joana Jiménez subieron a lo más alto del podio. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Oro para María Arellano y Joana Jiménez en dueto femenil técnico

María Arellano y Joana Jiménez consiguieron una nueva medalla de oro para México al finalizar en el primer lugar de la prueba de dueto femenil técnico de natación artística.

Las mexicanas cerraron su participación con una puntuación total de 274.7500, suficiente para colocarse en la cima de la clasificación general.

El resultado se construyó con una puntuación de 113.7500 en impresión artística y 161.0050 en elementos. Además, el dueto mexicano terminó su presentación sin recibir penalizaciones.

Con este resultado, Arellano y Jiménez se quedaron con la medalla de oro y sumaron una presea más para la delegación mexicana en Santo Domingo 2026.

El podio lo completaron Kim Deiman y Janneke Dirven de Aruba, quienes consiguieron la medalla de plata, mientras que las colombianas Sara Castañeda y Melisa Ceballos se quedaron con el bronce.

Itzamary González y Diego Villalobos ganan oro en dueto mixto técnico

La segunda medalla dorada para México llegó en el dueto mixto técnico con Itzamary González y Diego Villalobos.

La pareja mexicana terminó la prueba con una puntuación final de 222.0067 para quedarse con el primer lugar de la clasificación y subir a lo más alto del podio.

González y Villalobos consiguieron 94.4000 puntos en impresión artística y 127.6067 en elementos. Al igual que el dueto femenil, los mexicanos completaron su participación sin recibir penalizaciones.

La medalla de plata fue para el dueto colombiano formado por Emily Minante y Gustavo Sánchez, mientras que Rebeca Urías y Kevin García de Guatemala completaron el podio con el bronce.

Las victorias de los dos duetos mexicanos permitieron que la natación artística entregara dos oros más a la cuenta de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Medalla de oro para el dueto mixto. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

México queda a un oro de igualar su marca de San Salvador 2023

Con las dos medallas conseguidas en natación artística, México alcanzó las 144 preseas de oro en Santo Domingo 2026.

La delegación nacional quedó a una medalla dorada de igualar las 145 obtenidas en San Salvador 2023, cifra que se mantiene como su récord de oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Al momento, México continúa en el primer lugar del medallero general con 144 medallas de oro, 93 de plata y 90 de bronce, para alcanzar un total de 327 preseas en Santo Domingo 2026.

Con los últimos días de competencia todavía por disputarse, la delegación mexicana se encuentra a un oro de igualar la cantidad conseguida en la edición anterior de la justa centrocaribeña.