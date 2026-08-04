Asesinan al tiktoker César Gastélum mientras grababa contenido en Culiacán

El creador de contenido sinaloense César Gastélum, conocido por su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, fue asesinado a balazos en un ataque directo ocurrido en una de las zonas comerciales más exclusivas y transitadas de Culiacán.

De acuerdo con los reportes preliminares, el homicidio se registró alrededor de las 20:00 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a las afueras de una sucursal de KFC ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

El influencer, que contaba con más de medio millón de seguidores, se encontraba en la vía pública grabando contenido para sus redes sociales en compañía de otras dos personas cuando fue interceptado. Dos sujetos armados, que viajaban a bordo de una motocicleta, abrieron fuego en su contra y huyeron con rumbo desconocido.

Gastélum falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Tras recibir el reporte del ataque, elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se desplegaron en el sitio.

Las autoridades acordonaron el perímetro y cerraron un carril a la circulación para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar los casquillos percutidos.

El asesinato de César Gastélum ha generado conmoción en redes sociales. Especial

Violencia alcanza a creadores de contenido en zonas de alta plusvalía

El asesinato de César Gastélum ha generado conmoción en redes sociales, no solo por su popularidad, sino por las circunstancias y el lugar del crimen.

El Desarrollo Urbano Tres Ríos es conocido como el principal corredor gastronómico, comercial y de vida nocturna de Culiacán.

Pese a ser una zona de alta plusvalía y con constante presencia policial, ha sido escenario histórico de diversos hechos violentos y enfrentamientos armados (incluyendo el epicentro de los eventos del llamado "Culiacanazo").

Asimismo, el homicidio de Gastelum se suma a una preocupante tendencia de violencia que ha alcanzado a diversas figuras de internet, cantantes y creadores de contenido en Sinaloa y otros estados del país, evidenciando el riesgo de vulnerabilidad al que están expuestos los personajes públicos en regiones con fuerte presencia del crimen organizado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el posible móvil del asesinato.