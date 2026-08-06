Kerolin Nicoli, nuevo fichaje del Barcelona hasta el 2030

El FC Barcelona Femení oficializó la llegada de la atacante brasileña Kerolin Nicoli, procedente del Manchester City, quien queda vinculada a la entidad catalana hasta el 30 de junio de 2030.

La presentación se llevó a cabo en las oficinas del Spotify Camp Nou con la presencia del presidente Joan Laporta y los directivos Xavi Puig, Àngel Riudalbàs y Xavier Barniol.

Kerolin Nicoli, nueva atacante del FC Barcelona Femenil, posa durante su presentación oficial en las oficinas del Spotify Camp Nou tras firmar contrato hasta 2030 junto al presidente Joan Laporta. Foto tomada de Facebook "FC Barcelona Femení"

Entre las primeras declaraciones de la nueva culer expresó que es un sueño y una oportunidad ser parte del mejor club del mundo y planea tener mucho poder en el ataque.

Cuando pensé venir al FC Barcelona, supe que aquí mejoraría como jugador, como persona, porque sé que el equipo es muy bueno” , dijo Nicoli durante su presentación como nueva jugadora culer.

Así pues, la jugadora brasileña mencionó que jugadoras del equipo entre ellas Aitana Bonmatí (la tres veces ganadora del Balón de Oro), Patri Guijarro, Vicky López y Ewa Pajor ya se han puesto en contacto con ella y la han hecho sentir como en casa. Además, manifestó especial emoción por ver a Francisca "Kika" Nazareth, ya que le gustaría tener a personas como ella a su lado.

Trayectoria y reconocimientos de Kerolin Nicoli

Nicoli es una de las principales figuras de la Selección femenina de futbol de Brasil, donde destaca por ser una jugadora rápida, desequilibrante en el uno contra uno y ser clave en el esquema ofensivo.

Ella dejó marca en clubes de Brasil, Estados Unidos y Europa, para ahora llegar a uno de los mejores equipos del mundo.

Brasil: Ponte Preta, Corinthians/Audax y Palmeiras.

España: Madrid CFF (2021).

Estados Unidos: North Carolina Courage (2022-2025).

Inglaterra: Manchester City (2025-2026).

Del mismo modo, la futbolista brasileña en su selección se hizo de un palmarés colectivo.

Copa América Femenina 2022.

Juegos Olímpicos París 2024 (Plata).

Copa América Femenina 2025.

Asimismo, ganó reconocimientos individuales en la NWSL como MVP de la temporada y Mejor Once.