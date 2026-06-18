Mundial 2026: Qué necesita México ante Corea del Sur para asegurar el liderato del Grupo A hoy mismo

Teboho Mokoena comenzó la tarde con lágrimas en los ojos y la terminó con una sonrisa furiosa, sin saber que su desahogo en Atlanta se escucharía hasta Guadalajara. En el minuto 83, el centrocampista sudafricano cobró con frialdad un penal raso que engañó al arquero checo Matej Kovar, sellando un dramático 1-1 entre Sudáfrica y la República Checa en el Mercedes-Benz Stadium. Un impacto tardío de Thapelo Maseko que pegó en la mano de Pavel Sulc dentro del área cambió el destino de un partido que los checos ganaban desde el minuto seis gracias a Michal Sadilek.

Ese suspiro agónico en territorio estadunidense transformó por completo el panorama del Grupo A. Lejos de ahí, en el cuartel de la Selección Nacional Mexicana, el resultado se recibió como una invitación directa al privilegio.

El empate ajeno le abrió la puerta de par en par al Tricolor. Hoy, sobre la cancha de Guadalajara, el equipo dirigido por Javier Aguirre tiene en sus manos la posibilidad de resolver su futuro inmediato con una jornada de anticipación. Si México vence esta noche a Corea del Sur, asegurará matemáticamente el liderato del grupo.

El Estadio Guadalajara será escenario de un hecho inédito en la historia de la Selección Mexicana: su primer partido mundialista nocturno en territorio nacional. Mexsport

¿Por qué México puede asegurar el liderato?

La clave de esta certeza radica en los despachos de la FIFA. A partir de esta Copa del Mundo, el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos ya no es la diferencia de goles, sino el resultado directo entre los equipos involucrados. La matemática es simple. Una victoria mexicana elevaría al conjunto local a seis unidades. Aunque los asiáticos ganaran en la última fecha y alcanzaran la misma cifra, el duelo de hoy congelaría las posiciones en favor de los verdes. El escenario es idéntico para Corea del Sur; el que salga con los tres puntos del Estadio Akron dormirá como dueño absoluto del sector.

Para el futbol mexicano, la recompensa va más allá del orgullo estadístico. Adueñarse del liderato del Grupo A significa garantizar el regreso al templo. El primer lugar del sector disputará los dieciseisavos de final el próximo martes 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, cobijado por su gente y ante un rival que avanzará como uno de los mejores terceros lugares.

La tensión del torneo no da tregua. Sudáfrica, que arrastraba duras críticas tras caer 2-0 ante México en el debut, se mantiene con vida y buscará su histórica clasificación ante los coreanos el próximo miércoles. A la misma hora, la República Checa intentará rescatar su Copa del Mundo frente al Tricolor. Pero esa será otra historia. El destino del Grupo A se juega hoy en Guadalajara, donde México sabe que la prisa ajena se convirtió en su mejor aliada para adueñarse del Mundial.