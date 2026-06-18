"Tenemos que pensar en lo nuestro", Aguirre ante el posible liderato de México

Javier Aguirre fue contundente sobre la posibilidad de que México asegure hoy mismo el liderato del Grupo A con un partido más de la Fase de Grupos por delante; reveló qué es lo que espera de los 3 cambios en la alineación ante Corea del Sur respecto a lo que presentó ante Sudáfrica en su debut dentro del Mundial 2026.

Sudáfrica y Chequia empataron 1-1 a primera hora del día y dejaron abierta la posibilidad de que México o Corea del Sur aseguren el primer lugar del Grupo A en caso de obtener la victoria esta noche en el Estadio Guadalajara. Ante ello, Javier Aguirre aseguró que deben enfocarse en lo suyo:

Tenemos que pensar en lo nuestro. Son resultados que se dan, no es algo que nos compete y hay que hacer lo nuestro. De nada sirve que el resultado de unos terceros te ayude o no si tú no haces lo que te corresponde”.

Javier Aguirre es el décimo entrenador mejor pagado del Mundial 2026, según The Mirror. Mexsport

¿Qué espera Javier Aguirre con sus cambios ante Corea?

Hablando acerca de los cambios, uno por obligación y otros dos más por decisión técnica, Javier Aguirre aseguró qué es lo que espera de cada uno de ellos:

Edson fue porque es el relevo natural por tamaño y experiencia de César Montes, Luis (Romo) ha estado entrenando muy bien, es un jugador que nos da mucha fuerza en el medio campo y Jorge (Sánchez) es profundo. Se los he dicho a los jugadores ‘cualquiera puede jugar’ y estoy tranquilo”.

Finalmente, tras un recibimiento impresionante desde su arribo a la Perla Tapatía, Javier Aguirre no solamente habló de los miles que estarán presentes esta noche en el recinto mundialista, haciendo referencia a los millones que los alientan a lo largo y ancho del país:

Ya lo sabía, ya lo viví, todo el país se vuelca. Todos los millones que están detrás del partido de hoy son los que nos mueven a tener una gran actitud, a hacer un buen partido y a esperar ganar”.

BFG