Rescatan a dragones mexicanos que viajarían ocultos hacia Hong Kong

Trece ejemplares de dragón mexicano (Abronia graminea) fueron asegurados en una empresa de paquetería en la Ciudad de México, ya que no se contaba con ninguna documentación que acreditada su origen legal, además de que está catalogada como una especie amenazada.

Personal de la empresa detectó el cargamento irregular y avisó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre un paquete que tenía como destino final Hong Kong.

En atención a un reporte vía telefónica realizado por el personal de dicha empresa, en donde referían la existencia de un paquete que contenía ejemplares de vida silvestre, personal de la Profepa asistió al sitio el 23 de julio”.

La Profepa detalló que el dragón mexicano es una especie catalogada como amenazada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 Foto: Especial

Al hacer una revisión detallada del cargamento, localizaron seis cajas de calzado con botas industriales de seguridad, dentro de ellas había calcetines en donde trataron de ocultar a los ejemplares de fauna silvestre sin que tuvieran algún tipo de marcaje.

La Profepa detalló que el dragón mexicano es una especie catalogada como amenazada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su comercio se encuentra regulado por el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) Apéndice II.

Al no existir documentación que acredite la legal procedencia de los ejemplares, se procedió a su aseguramiento precautorio para su resguardo y su posterior destino”.

La Profepa detalló que el dragón mexicano es una especie catalogada como amenazada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 Foto: Especial

En el Código Penal Federal (CPF) se establece que el responsable de traficar, capturar, transportar, introducir o extraer del país algún ejemplar o sus productos de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a tres mil días multa, cantidad que va de los 35 mil a 352 mil pesos.