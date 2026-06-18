¡De noche! México tendrá su primer partido mundialista nocturno

Los primeros 10 encuentros de la Selección Mexicana en Copas del Mundo disputadas en territorio nacional comenzaron entre las 12:00 y las 16:00 horas. El duelo ante Corea del Sur será el primero bajo las luces.

Durante 56 años, la Selección Mexicana disputó todos sus partidos de Copa del Mundo como anfitriona a plena luz del día. Eso terminará este jueves, cuando el Tri enfrente a Corea del Sur en Guadalajara y dispute por primera vez un encuentro mundialista en territorio mexicano en horario nocturno.

Antes del choque frente a Corea del Sur, el combinado nacional había jugado 10 partidos de Copa del Mundo en suelo mexicano y ninguno había comenzado después de las 16:00 horas.

De esos 10 encuentros, ocho arrancaron a las 12:00 horas. Los únicos disputados más tarde fueron el triunfo sobre Bélgica en la fase de grupos de México 1970 y los cuartos de final ante Alemania Federal en Monterrey durante México 1986.

La lista incluye los duelos frente a la Unión Soviética, El Salvador, Bélgica e Italia en 1970; Bélgica, Paraguay, Irak, Bulgaria y Alemania Federal en 1986; además de Sudáfrica en el partido inaugural de la presente Copa del Mundo.

Incluso el encuentro más reciente antes de Corea del Sur, el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, comenzó a las 13:00 horas, por lo que la barrera de los partidos diurnos se mantuvo intacta.

Así, cuando el árbitro dé la orden de iniciar el encuentro en Guadalajara, México no sólo estará disputando su partido número 11 de Copa del Mundo como anfitrión, también pondrá fin a una tradición que sobrevivió tres Mundiales organizados en casa.

La transformación refleja también la evolución de los horarios en la Copa del Mundo. Mientras en 1970 y 1986 era común ver al equipo anfitrión jugar al mediodía para favorecer las transmisiones internacionales, el Mundial de 2026 ha abierto espacio para horarios nocturnos que permiten alcanzar audiencias en distintas regiones del planeta.

Porque más allá del resultado frente a Corea del Sur, el encuentro quedará inscrito en la historia de la Selección Mexicana como el primero que disputa una Copa del Mundo en territorio nacional bajo las luces de la noche.

Guadalajara por fin verá a México en un Mundial

Guadalajara es una de las ciudades más importantes en la historia de las Copas del Mundo. Antes del encuentro entre México y Corea del Sur, la zona metropolitana tapatía había recibido 18 partidos mundialistas distribuidos en tres torneos distintos y tres estadios diferentes.

La ciudad albergó ocho encuentros durante México 1970 y nueve más en México 1986, además del duelo entre Corea del Sur y Chequia disputado en la presente edición.

Sin embargo, entre todos esos encuentros jamás había aparecido la Selección Mexicana. A pesar de la tradición mundialista de la ciudad, el Tri nunca había disputado un partido de Copa del Mundo en Guadalajara.

El encuentro también marcará otro hecho inédito. Será la primera vez que México dispute un partido de fase de grupos fuera del Estadio Azteca durante una Copa del Mundo organizada en territorio nacional.

De hecho, las únicas ocasiones en que la Selección Mexicana había jugado un Mundial fuera de la Ciudad de México fueron la derrota ante Italia en Toluca durante los cuartos de final de 1970 y el empate frente a Alemania Federal en Monterrey durante los cuartos de final de 1986.