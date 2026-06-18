México Vs Corea del Sur: Todos los jugadores apercibidos de suspensión

México jugará por primera vez de noche en una Copa del Mundo dentro de su país y, para el compromiso ante Corea del Sur de este jueves 18 de junio, un futbolista del combinado Tricolor está apercibido, por lo que de ver la tarjeta amarilla ante los asiáticos estará suspendido para el último partido de la Fase de Grupos.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos tarjetas amarillas en partidos distintos representan una suspensión, por lo que cada uno de los jugadores que en la Jornada 1 vieron la cartulina preventiva, deberán cuidarse en el segundo compromiso para mantenerse disponibles de cara al cierre de la Primera Ronda.

En el caso particular de México, los futbolistas del Tri vieron dos tarjetas a lo largo de la Inauguración ante Sudáfrica, una de ellas la roja de César Montes sobre el final del compromiso que lo aleja de la posibilidad de estar con los dirigidos por Javier Aguirre para enfrentar a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Por su parte, el único mexicano apercibido de esta noche es Brian Gutiérrez, por lo que si el mediocampista vuelve a pintarse de amarillo ante los asiáticos, se perderá automáticamente el duelo frente a Chequia, mismo en el que todo podría definirse para ambas escuadras.

Brian Gutiérrez vivió su primer partido oficial con México durante la Inauguración del Mundial 2026. Mexsport

¿Quiénes son los apercibidos de Corea del Sur?

Los Tigres de Asia no están exentos de esta norma en el Mundial 2026, por lo que el lateral derecho Gi-hyuk Lee (#3) deberá cuidarse de no ser amonestado, mismo que enfrentará constantemente por dicho sector a Roberto Alvarado y a quien podría ser una de las novedades de Javier Aguirre en el XI titular: Jorge Sánchez.

En caso de que Gi-hyuk Lee vea la tarjeta amarilla, no podrá estar disponible para el compromiso de Corea del Sur ante Sudáfrica, mismo que se disputará desde la cancha del Estadio Monterrey el próximo miércoles 24 de junio en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Gi-hyuk Lee fue el amonestado de Corea del Sur ante Chequia. Reuters

BFG