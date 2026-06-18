Javier Aguirre mueve piezas: así sale México contra Corea del Sur esta noche en Guadalajara
El técnico agita al equipo en el medio campo, preocupado por la velocidad de los coreanos y por generar más llegadas que en el debut contra Sudáfrica
La Selección Mexicana vuelve a escena en su Mundial. Esta vez ante Corea del Sur en Guadalajara dentro de la segunda jornada del Grupo A.
Javier Aguirre y sus comparsas aceleraron las cuestiones tácticas una vez que determinaron las cualidades de los coreanos y llegaron a la conclusión de que la velocidad es lo más complicado de frenar y para ello, le pondrán la misma intensidad.
La novedad radica en el medio campo. Particularmente Aguirre ocupa a Erik Lira como un contención, pero también a alguien que se cuela entre los defensas centrales y de es amanera protege mejor la zona central del área.
¿Gil Mora y Luis Romo al medio campo?
Hasta ahí todo bien, lo que generó dudas en el técnico es el despliegue ofensivo a partir del medio campo y por eso pensó en echar mano de Gilberto Mora en lugar de Brian Gutiérrez quien está con una tarjeta amarilla encima, sin embargo, decidió dejar en el banco a Gil Mora y ocuparlo en un momento de emergencia por ser más técnico y en todo caso decidió se rmás severo con Álvaro Fidalgo, quien al no tener un buen partido ante Sudáfrica, deja su sitio para Luis Romo.
De esa manera gana mayor control defensivo y a la ves equilibrio. El otro movimiento es el de la lateral derecha. Para atacar más a los coreanos ocupa la velocidad de Jorge Sánchez, un hombre que tiene mucho fuelle y gasolina, pero que falla en momentos cumbres del partido.
En la defensa central, obligadamente tiene que poner a Edson Álvarez en lugar de César Montes, suspendido. En la delantera todo queda igual, tres hombres, dos abiertos que son Julián Quiñones y Roberto Alvarado acompañando a Raúl Jiménez.
Aunque en la portería dudó un poco, al final será Raú Tala Rangel elegido.
El equipo mexicano a escena contra Corea
Así queda el equipo mexicano:
- Portero: Raúl Tala Rangel.
- Defensas: Jesús Gallardo- Edson Álvarez-Johan Vázquez y Jorge Sánchez.
- Mediocampistas: Erik Lira- Brian Gutiérrez- Luis Romo.
- Delanteros: Roberto Alvarado- Raúl Jiménez y Julián Quiñones.
Se espera que la variante ofensiva de tres delanteros tenga el apoyo de dos más y por momentos ataque con cinco.