Javier Aguirre mueve piezas: así sale México contra Corea del Sur esta noche en Guadalajara

La Selección Mexicana vuelve a escena en su Mundial. Esta vez ante Corea del Sur en Guadalajara dentro de la segunda jornada del Grupo A.

Javier Aguirre y sus comparsas aceleraron las cuestiones tácticas una vez que determinaron las cualidades de los coreanos y llegaron a la conclusión de que la velocidad es lo más complicado de frenar y para ello, le pondrán la misma intensidad.

La novedad radica en el medio campo. Particularmente Aguirre ocupa a Erik Lira como un contención, pero también a alguien que se cuela entre los defensas centrales y de es amanera protege mejor la zona central del área.

¿Gil Mora y Luis Romo al medio campo?

Hasta ahí todo bien, lo que generó dudas en el técnico es el despliegue ofensivo a partir del medio campo y por eso pensó en echar mano de Gilberto Mora en lugar de Brian Gutiérrez quien está con una tarjeta amarilla encima, sin embargo, decidió dejar en el banco a Gil Mora y ocuparlo en un momento de emergencia por ser más técnico y en todo caso decidió se rmás severo con Álvaro Fidalgo, quien al no tener un buen partido ante Sudáfrica, deja su sitio para Luis Romo.

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De esa manera gana mayor control defensivo y a la ves equilibrio. El otro movimiento es el de la lateral derecha. Para atacar más a los coreanos ocupa la velocidad de Jorge Sánchez, un hombre que tiene mucho fuelle y gasolina, pero que falla en momentos cumbres del partido.

En la defensa central, obligadamente tiene que poner a Edson Álvarez en lugar de César Montes, suspendido. En la delantera todo queda igual, tres hombres, dos abiertos que son Julián Quiñones y Roberto Alvarado acompañando a Raúl Jiménez.

Aunque en la portería dudó un poco, al final será Raú Tala Rangel elegido.

El equipo mexicano a escena contra Corea

Así queda el equipo mexicano:

Los futbolistas de la Selección Mexicana . David Leah

Portero: Raúl Tala Rangel.

Defensas: Jesús Gallardo- Edson Álvarez-Johan Vázquez y Jorge Sánchez.

Mediocampistas: Erik Lira- Brian Gutiérrez- Luis Romo.

Delanteros: Roberto Alvarado- Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Se espera que la variante ofensiva de tres delanteros tenga el apoyo de dos más y por momentos ataque con cinco.