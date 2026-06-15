Mundial 2026: uruguayo pitará el México vs. Corea del Sur

Gustavo Tejera, el árbitro uruguayo designado por la FIFA para el partido entre México y Corea del Sur del Mundial 2026, es una figura de creciente relevancia en el arbitraje sudamericano. Nacido el 20 de enero de 1988 en Montevideo, el silbante llega a su debut en una Copa del Mundo de selecciones mayores con una reputación consolidada por su disciplina y rigor en el terreno de juego.

Tejera es reconocido en el circuito internacional por ser un juez estricto y riguroso. Su estilo de conducción se distingue por una alta tendencia a sancionar con tarjetas amarillas para mantener el control de los encuentros. Estadísticas de su carrera, que abarca más de 300 partidos profesionales, señalan que mantiene un promedio cercano a las 5 tarjetas por encuentro.

Terna charrúa para el Tricolor. Especial

En declaraciones públicas, ha enfatizado que prefiere limitar el diálogo con los futbolistas en momentos de alta tensión: "Prefiero no dialogar... cuando los jugadores están a mil, corto el diálogo y listo". Esta postura refleja su intención de evitar que los partidos se le escapen de las manos, recurriendo a las amonestaciones como herramienta principal.

En el ámbito del futbol sudamericano, su desempeño ha sido objeto de debate. Medios sudamericanos destacan que, si bien es un árbitro de alta proyección, ha protagonizado encuentros marcados por la polémica. Sin embargo, la Conmebol mantiene la confianza en su labor, designándolo para partidos definitorios de alto perfil, como la final de la Recopa Sudamericana 2025 y instancias decisivas del campeonato uruguayo.

Tejera, quien complementa su actividad deportiva profesional con su trabajo como corredor de seguros, es árbitro internacional FIFA desde 2018. Su camino hacia la cita mundialista de 2026 incluye juegos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias mundialistas, además de que cuenta con recorrido en torneos juveniles de la FIFA como Mundiales Sub 17 y Sub 20.

Tejerá será el 15° árbitro uruguayo en dirigir en una Copa del Mundo. Para el México-Corea del Sur, que se disputará en Guadalajara este 18 de junio, lo acompañarán sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como asistentes.