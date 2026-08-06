Romina Hinojosa con su segundo mejor resultado en el Tour de Francia Femenino

Romina Hinojosa, novia de Isaac del Toro, sigue en su lucha en el Tour de Francia Femenino 2026, y este jueves “sobrevivió” a la Etapa 6, que tuvo de salida en Montbrison y meta en Tournon-sur-Rhone.

La ciclista mexicana tuvo su segunda mejor actuación en el Tour de Francia femenino, al finalizar en el lugar 87, por lo que ascendió cuatro lugares en la Clasificación general, para pasar del sitio 135 al 131. Al momento, su mejor desempeño de la tamaulipeca ha sido en la Etapa 3, cuando consiguió llegar en el sitio 85.

Romina Hinojosa ascendió cuatro lugares en la Clasificación general del Tour de Francia femenino 2026 AFP

Romina Hinojosa es una de las tres corredoras que quedan en el equipo Lotto-Intermarche, después de la baja de varias compañeras.

La mejor ubicada en la Etapa 6 en el equipo Lotto fue la belga Sandrine Tas, quien finalizó en el sitio 66. La mexicana fue segunda y la alemana Linda Riedmann llegó a la meta en el lugar 93.

La ganadora de la Etapa 6 fue la mauriciana Kim Le Court, donde la suiza Marlen Reusser conservó el “maillot” amarillo antes de la etapa reina, que tendrá como cima el Mont Ventoux.

Kim Le Court ganó la Etapa 6 del Tour de Francia Femenino 2026 AFP

Le Court, que formaba parte de un grupo de ocho, se impuso al esprint por delante de la francesa Cédrine Kerbaol y de la neerlandesa Puck Pieterse.

“El equipo hizo un trabajo tan grande para colocarme en cabeza de carrera que no podía dejar de luchar”, declaró la vencedora.

LOS RESULTADOS DE ROMINA HINOJOSA EN EL TOUR DE FRANCIA FEMENINO 2026:

Etapa 6 – Lugar 87.

Etapa 5 – Lugar 120.

Etapa 4 – Lugar 108.

Etapa 3 – Lugar 85.

Etapa 2 – Lugar 138.

Etapa 1 – Lugar 130.

ASÍ VAN LOS 10 PRIMEROS LUGARES DEL TOUR DE FRANCIA FEMENINO 2026:

1. Marlen Reusser en 19h 43’ 46”.

2. Demi Vollering a +00’ 12”.

3. Katarzyna Niewiadoma-Phinney a +01’ 17”.

4. Elisa Longo Borghini a +02’ 28”.

5. Antonia Niedermaier a +02’ 40”.

6. Dominika Wlodarczyk a +02’ 54”.

7. Isabella Holmgren a +03’ 05”.

8. Cedrine Kerbaol a +03’ 07”.

9. Kim Le Court Piennar a +03’ 26”.

10. Paula Blasi Cairol a +03’ 51”.

131. Romina Hinojosa a +1h 56’ 42”.