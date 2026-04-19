México 3-2 Brasil: Todos los goles del partido de leyendas 2026

Con doblete de Oribe Peralta, México venció 3-2 a Brasil en el partido de leyendas disputado en un Estadio Banorte que contó con una gran aceptación por parte de la afición; Ronaldinho regaló jugada de lujo y fue el más ovacionado en la capital del país.

En un Estadio Banorte prácticamente lleno para ver a las grandes figuras que han pasado por las selecciones de México y Brasil, ambos conjuntos saltaron al terreno de juego y la Scratch sufrió de un gol anulado por fuera de lugar, sin embargo, rápidamente pudieron tomar la ventaja.

México 0-1 Brasil

Con Ronaldinho -uno de los grandes ovacionados- dando un pase de fantasía hacia Adriano, el Emperador definió por encima de la figura de Oswaldo Sánchez, poniendo al pentacampeón por delante en el compromiso (16’).

México 1-1 Brasil

La respuesta por parte del Tri ante su público fue prácticamente inmediata, donde Jared Borgetti cedió para el Matador Hernández, quien se lució con una definición por arriba de la figura de Julio César.

México 1-2 Brasil

El conjunto pentacampeón del mundo no cedió el protagonismo y Kaká, Balón de Oro en 2007, le ganó en un cambio de ritmo a Rafa Márquez, definiendo a primer poste y devolviendo la ventaja a Brasil (34’).

'Doblete' de Oribe Peralta da triunfo a México

México 2-2 Brasil

Fue en el ocaso del primer tiempo cuando Oribe Peralta ingresó al terreno de juego y, con un tiro de esquina -tal como lo sucedido en Londres 2012 para el oro olímpico- el Cepillo remató de cabeza para igualar el compromiso de leyendas (40’).

México 3-2 Brasil

El héroe de la noche tenía nombre y apellido, por lo que Oribe Peralta aprovechó un balón desviado dentro del área para tocarlo de primera intención y mandar el esférico al fondo de las redes, dándole el triunfo a la Selección Mexicana (62’) ante las leyendas de Brasil.

BFG