Pachuca celebra 'Día Mundial de Los Simpson' con creativo vídeo y presume gran ambiente

El vestidor de los Tuzos está más encendido que nunca y no es para menos. Con el equipo volando en el Clausura 2026 como sublíder general (31 puntos), el plantel se tomó un respiro de la presión para protagonizar un momento "amarillo" que ya es tendencia en redes sociales.

Aprovechando el Día Mundial de Los Simpson, el departamento de comunicación del Club Pachuca lanzó un video titulado “Los Tuzimpson”. El clip recrea el icónico intro de la familia de Springfield, pero con el toque hidalguense: una portería de entrenamiento como escenario y un sillón listo para la acción.

El "gag del sofá" versión blanquiazul

En el video, que fluye al ritmo de la famosa melodía de Danny Elfman, aparecen figuras clave del esquema de Guillermo Almada. John Kennedy, Eduardo Dos Santos, Brian García y el guardameta José Eulogio se encargaron de personificar el famoso "gag del sofá", llegando uno a uno para acomodarse antes de que la mascota oficial de los Tuzos cerrara la escena con broche de oro.

Más allá de las risas, el video es el reflejo de un grupo que goza de una salud envidiable. Clasificados directamente a la Liguilla, en Pachuca se respira confianza pura. El buen ambiente es el combustible principal de un equipo que no solo divierte en redes, sino que levanta la mano seriamente como el rival a vencer para llevarse el trofeo a sus vitrinas en las próximas semanas.