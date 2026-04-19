River vs. Boca: Leandro Paredes le da el Superclásico al Xeneize en el Monumental

En un duelo donde la tensión superó al fútbol, Boca Juniors dio el golpe de autoridad en patio ajeno. Con un solitario gol de Leandro Paredes, el Xeneize venció 1-0 a River Plateen la Jornada 15, terminó con el invicto de los dirigidos por Eduardo Coudet y, de paso, selló su boleto a los Octavos de Final del torneo.

La jugada que definió el destino del partido llegó al cierre del primer tiempo. Un pase filtrado del propio Paredes dejó a Miguel Merentiel de cara al arco; su remate impactó en la mano de Lautaro Rivero y, tras la revisión en el VAR, el árbitro Darío Herrera no dudó. El capitán xeneize ejecutó con frialdad desde los once pasos para poner el 1-0 definitivo.

Duelo de arqueros juveniles y polémica final

El Superclásico estuvo marcado por las ausencias de peso. Sin Franco Armani ni Agustín Marchesín por lesión, los guantes quedaron en manos de los juveniles Santiago Beltrán y Leandro Brey. Ambos respondieron con una solvencia impropia de sus años, apagando los pocos incendios que se generaron en las áreas.

Sin embargo, el picante llegó en el tiempo de compensación. Todo Núñez estalló pidiendo un penal por un empujón de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta. Pese a los reclamos airados del banco millonario, el silbante decidió no revisar la acción, dejando a River con las manos vacías tras nueve partidos sin conocer la derrota.

No todo fue alegría para los de Claudio Úbeda, pues el autor del gol, Leandro Paredes, tuvo que abandonar el campo por problemas físicos, dejando su lugar a Ander Herrera. Por el lado de River, el 'Chacho' perdió temprano a Sebastián Driussi, lo que mermó la capacidad ofensiva de un equipo que, pese a la caída, ya tiene su lugar asegurado en la siguiente fase.