VIDEO: Afición de México se rinde ante Ronaldinho tras jugada de fantasía

Durante el partido de leyendas entre México y Brasil, Ronaldinho se robó cada uno de los reflectores cuando encaró a Antonio Naelson Sinha y regaló una jugada de fantasía al pisar el balón y rematar al arco, quedándose cerca de poner su nombre en el marcador.

Llegando a la par de Cuauhtémoc Blanco y llevándose la ovación desde un inicio, Ronaldinho retribuyó a los aficionados agradeciendo y haciendo una reverencia para cada uno de los sectores en los que había aficionados en el Estadio Banorte.

Con el pasar de los minutos, Brasil logró imponer condiciones en el terreno de juego y con una asistencia del exfutbolista del Barcelona y los Gallos de Querétaro, cedió un balón al espacio para Adriano, quien definió con clase ante la salida de Oswaldo Sánchez.

La Scratch sufrió el empate por parte del Tri y Kaká puso por delante a los pentacampeones del mundo con una gran anotación, sin embargo, lo que levantó por completo a los aficionados fue una jugada de Ronaldinho.

En el ocaso del primer tiempo, el 10 de Brasil encaró a Antonio Naelson Sinha y, justo antes de entrar al área, pisó el esférico, regaló una ruleta y disparó al arco sin la colocación necesaria para dejar una pintura de gol en el estadio al que ya hizo vibrar en su paso por la Selección de Brasil y la Liga MX:

Finalmente, el primer lapso se completó con un tanto de Oribe Peralta para concretar el 2-2 de un compromiso que divirtió a los miles de asistentes en el Coloso de Santa Úrsula.

Saliendo 30 minutos antes de que terminara el compromiso ante una nueva ovación, Ronaldinho agradeció al público y le regaló unas palabras a quienes lo corearon durante este compromiso; recordó su paso por la Liga MX:

Amo mucho a México desde que viví aquí. Muy lindos recuerdos de este estadio y esta Liga. Viven en mi corazón”, mencionó en entrevista con TUDN.

BFG