Se le resiste el podio a Pato O'Ward: Quinto lugar en GP de Long Beach de IndyCar 2026

Pato O’Ward retomó la racha consistente de resultados en la temporada 2026 de IndyCar, aunque volvió a quedar a las puertas de su primer podio del año con su quinto lugar en Long Beach.

El mexicano tomó la salida desde el segundo lugar, pero fue rebasado por Alex Palou en la segunda vuelta de la jornada de este domingo. Si bien se mantuvo en la persecución sobre el español y sobre Felix Rosenqvist, la primera detención de la carrera condenó las posibilidades de regresar al podio.

Esto, porque al adelantar esta entrada a pits en comparación con sus perseguidores, O’Ward perdió algo de tiempo en el tránsito después de salir, por lo que fue superado tanto por Scott Dixon como por Kyle Kirkwood.

Si bien hubo una oportunidad de capitalizar en su última parada en pits, ante una bandera amarilla en la segunda mitad del recorrido, O’Ward se quedó en quinto sitio, mismo que mantendría para el resto de la competencia.

Con ello, O’Ward iguala su mejor resultado en las calles californianas, luego de finalizar quinto en 2022.

Además, es su cuarto resultado entre los cinco primeros puestos en las primeras cinco fechas, lo cual le permite regresar al cuarto lugar en el puntaje general, pero su puesto 17 en Alabama, a finales de marzo, lo tiene con déficit de 69 puntos ante Palou, quien fue el vencedor.

En esa bandera amarilla, causada por suciedad en pista, el tetracampeón reinante de la IndyCar aprovechó para ganarle en la salida a Rosenqvist, para luego escaparse en el reinicio y no tener rivales para el final del recorrido.

Al llegar casi cuatro segundos adelante del sueco, Palou logró su primera victoria en Long Beach y la tercera en la temporada en curso, recuperando así el liderato general, luego de que Kirkwood fuera cuarto en la meta final. La diferencia entre ambos es de 17 puntos.

Tanto Rosenqvist como Dixon subieron a su primer podio del año, en una carrera en la que no hubo incidentes, mientras que el único abandono fue Marcus Ericsson, debido a una falla con el componente eléctrico de su tren motriz.

De destacar que Will Power y Christian Lundgaard fueron otros perdedores en el evento. El australiano fue sancionado por atropellar a un mecánico en la última detención en pits, mientras que el coequipero de O’Ward en Arrow McLaren tuvo un problema con un neumático, siendo relegados a los lugares 19 y 20.

La próxima actividad en pista de IndyCar será el 28 y 29 de abril, cuando se realicen pruebas colectivas rumbo a las 500 Millas de Indianápolis. La siguiente fecha del campeonato se realizará el sábado 9 de abril, en el circuito mixto de Indianápolis.