Escándalo: Helinho sufre graves insultos racistas tras pelea en el América vs Toluca

El espectáculo deportivo pasó a segundo plano luego del bochornoso cierre que atestiguó la afición en las gradas del Estadio Banorte. Lo que comenzó como un vibrante y muy disputado duelo de la Liga MX con triunfo para el América, terminó en un lamentable episodio de discriminación que indignó a propios y extraños. El extremo brasileño del Toluca, Helinho, se convirtió en el blanco de inaceptables e injustificables insultos racistas a través del entorno digital, desatando la molestia generalizada tras los altercados físicos que protagonizó contra Alejandro Zendejas y otros elementos del equipo rival.

Helinho siendo encarado por Sebastián Cáceres. Mexsport

El habilidoso jugador del equipo mexiquense perdió por completo la cabeza en la recta final del compromiso. Todo estalló cuando, en una jugada dividida, el sudamericano tiró una patada artera al atacante estadunidense. Lejos de calmarse tras la marcación arbitral, el infractor agravó su situación al empujar arteramente por la espalda al número 10 azulcrema y, acto seguido, rematar su agresión con una bofetada directa al rostro. Esta secuencia de violencia le costó la tarjeta roja de forma fulminante, pero el verdadero infierno mediático para el futbolista apenas se gestaba fuera del césped.

ESCALA LA VIOLENCIA: DE LA CANCHA A LAS REDES SOCIALES

La ira de un sector radical de la afición cruzó la línea de la pasión deportiva para caer en terrenos deplorables. Inmediatamente después de la conclusión del partido, decenas de usuarios irrumpieron con furia en las cuentas oficiales de Instagram y X del ofensor para lanzar una incesante lluvia de agravios dirigidos directamente a su color de piel. La alarmante magnitud del acoso digital obligó al integrante de la plantilla escarlata a desactivar por completo la caja de comentarios en su perfil de Instagram, en un intento desesperado por frenar la oleada de odio sistemático.

Helinho a punto de cobrar una falta. Mexsport

Entre las agresiones más deleznables que circularon en la red, varios internautas publicaron malintencionados emojis de monos y plátanos, incurriendo en expresiones claramente especistas que manchan profundamente el entorno del balompié nacional. Por si fuera poco, los reportes indicaron que, durante su accidentado trayecto rumbo a los vestidores, un seguidor ubicado en una zona exclusiva del inmueble le gritó improperios de la misma índole discriminatoria, demostrando que la hostilidad y el racismo traspasaron las fronteras de las plataformas virtuales.

A LA ESPERA DE UN FUERTE CASTIGO POR PARTE DE LA LIGA MX

Antes de lograr abandonar la zona de juego, el expulsado se vio involucrado en un nuevo y tenso conato de bronca justo en la entrada del túnel hacia los vestidores. En este punto de máxima tensión, el capitán rival, Henry Martín, también intervino de forma activa en la trifulca, elevando la temperatura de un cierre de partido completamente descontrolado. Toda esta serie de indisciplinas dejó el futuro deportivo del jugador en manos de las autoridades.

Helinho en plena bronca con jugadores del América. Mexsport

Ahora, el entorno del club choricero aguarda con tensión el inevitable veredicto oficial. Aunque una parte de la hinchada del Toluca alzó la voz para repudiar el acoso cibernético y defender la integridad humana de su futbolista, la realidad deportiva dicta que la Comisión Disciplinaria impondrá un correctivo sumamente estricto. Las agresiones físicas consecutivas sobre el terreno de juego, combinadas con los empujones en la zona de vestidores, apuntan a una sanción drástica por parte de la Liga MX, marginando al sudamericano de las canchas por un tiempo considerable tras una noche para el olvido.