Así le fue a los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

México terminó con su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 donde, a pesar de no subir al podio, se lograron resultados e historias que quedaron marcadas; estos fueron los resultados de los 5 representantes de la delegación azteca.

Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Lasse Gaxiola fueron los 5 mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Este fue el camino de cada uno de ellos durante la justa:

Donovan Carrillo / Patinaje artístico

Arrancó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno el martes 10 de febrero, donde con una calificación de 75.66, se colocó en el 23° del Programa Corto y consiguió su sitio en la contienda por las medallas.

Ya en el Programa Largo, celebrado el viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo sumó un total de 143.50 puntos, ubicándose 19° y terminando 22° en la clasificación general con 219.06 unidades, consiguiendo su mejor participación.

Donovan Carrillo disputó sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. AFP

Sarah Schleper / Esquí alpino

Deteniendo el reloj en 1:31.37 en los que representaron sus séptimos Juegos de Invierno, Sarah Schleper terminó 26° en la prueba de Esquí alpino supergigante, sin embargo, en la prueba de slalom gigante, la mexicana de 46 años fue descalificada por el tamaño de sus esquís, mismos que superaban por 1 milímetro las dimensiones permitidas.

Así le puso fin a su etapa como atleta olímpica.

Sarah Schleper disputó sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno. Reuters

Regina Martínez / Esquí de fondo

Con 34:05.4, la mexicana de 33 años terminó en la posición 108 de la salida masiva por intervalos 10 kilómetros femenino, sin embargo, brindó uno de los momentos más emotivos al ser recibida por las medallistas Frida Karlsson (Suecia), Ebba Andersson (Suecia) y Jessie Diggins (Estados Unidos), quienes reconocieron su participación en la prueba.

Regina Martínez provocó uno de los momentos más emotivos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Reuters

Allan Corona / Esquí de fondo

Con 36 años cumplidos, Allan Corona representó a México en la prueba de salida masiva libre de intervalos de 10 kilómetros, misma en el que terminó con un tiempo de 28:33.9, finalizando 105° en la clasificación.

Allan Corona fue uno de los 5 atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. AFP

Lasse Gaxiola / Esquí alpino

El sábado 14 de febrero, Lasse Gaxiola hizo su aparición en el slalom gigante y confirmó su histórica participación, al ser la primera edición en unos Juegos Olímpicos de Invierno en el que participan madre e hijo.

En su Carrera 1, terminó en el 56° con 1:27.23, mientras que en la Carrera 2, fue 52° con 1:20.58, finalizando 53° en un aprueba donde el brasileño Lucas Pinheiro consiguió una histórica medalla de oro.

Fue este lunes 16 de febrero cuando Lasse Gaxiola no logró completar su descenso y puso fin a la actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, consagrándose como el atleta azteca más joven en participar en una justa olímpica de invierno.

Lasse Gaxiola es el mexicano más joven en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Reuters

BFG