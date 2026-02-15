Sarah Schleper, descalificada por un milímetro en su adiós olímpico en Milano-Cortina 2026

La esquiadora mexicana Sarah Schleper vivió una de las jornadas más amargas de su ilustre carrera deportiva en su séptima participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, precisamente en su despedida en el Slalom Gigante, luego de ser descalificada.

Schleper perdió su resultado como consecuencia de una infracción técnica de apenas un milímetro en su equipo.

Schleper, quien a sus 46 años hacía historia como la esquiadora de mayor edad y la única mujer con siete participaciones olímpicas, había completado un sólido primer descenso. Con un tiempo de 1:08.95, la representante azteca se ubicaba momentáneamente en la posición 44, lista para encarar su segunda bajada. Sin embargo, tras la revisión de los oficiales de la Federación Internacional de Esquí (FIS), el sueño se interrumpió abruptamente.

“Hay unas reglas en los esquís. La parte de 50 milímetros está en 51 y no sé por qué, yo los medí anoche. Me van a descalificar, es terrible. No es la manera en que quiero despedirme de mi deporte y de todo este evento”, aseguró Sarah en una entrevista con Claro Sports luego de conocer la noticia.

El rigor del reglamento: 51 milímetros vs. 50

La causa de la sanción radicó en la altura del sistema de fijación (la interfaz donde la bota se une al esquí). Según el reglamento de la FIS, el límite estricto es de 50 milímetros; el equipo de la mexicana registró 51 milímetros. Esta norma busca garantizar la seguridad y la equidad competitiva, evitando que un centro de gravedad más alto otorgue una ventaja mecánica indebida en los giros.

La atleta, cuyo padre es dueño de una tienda de esquís en Colorado, admitió con humildad que pudo tratarse de un error personal al no dejar un margen de error más amplio: “Debí aprender mi lección del pasado. Estoy saturada con tantas cosas. Fue mi error”.

Un legado que trasciende una sanción

A pesar de este cierre agridulce en el Slalom Gigante, la participación de Sarah Schleper en estos Juegos ya es historia pura. En días previos, logró el puesto 26 en el Supergigante, el mejor resultado histórico para una mexicana en el esquí alpino.

Además, Milano-Cortina 2026 quedará marcado por un hito familiar sin precedentes: Sarah y su hijo, Lasse Gaxiola, se convirtieron en la primera pareja madre e hijo en competir en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.