Allan Corona escribió su propia historia olímpica en la nieve de Milano-Cortina. El esquiador mexicano, nacido en la Ciudad de México, compitió en la prueba masculina de 10 kilómetros estilo libre con salida en intervalos, dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, firmando el capítulo más significativo de su trayectoria deportiva.

El representante nacional completó el recorrido en 28:33.9, tiempo que lo ubicó en la posición 105 de la clasificación general en una prueba de alto nivel competitivo. La medalla de oro fue para el noruego Johannes Hoesflot Klaebo, quien registró 20:36.2, estableciendo una diferencia de 7:57.7 respecto al mexicano en una competencia marcada por la exigencia física y la precisión técnica.

La distancia en el cronómetro, sin embargo, no fue el eje de la jornada para Corona. Su presencia en la pista de cross country representó la culminación de años de preparación en una disciplina que exige resistencia, lectura del terreno y manejo estratégico del esfuerzo sobre nieve.

Tras cruzar la meta, el mexicano no se retiró de inmediato. Permaneció en la zona de llegada con una sonrisa abierta, consciente de lo que significaba haber competido en el mayor escenario del deporte invernal. El gesto que terminó por definir su participación llegó minutos después.

Allan Corona comparte un gesto de compañerismo con el iraní Danyal Saveh Shemshaki tras concluir la prueba de 10 km estilo libre en Milano-Cortina 2026, AFP

Corona decidió esperar al sudafricano Matthew Smith. Cuando el africano concluyó su recorrido, el mexicano lo recibió con abrazos y palabras de reconocimiento. Más tarde repitió la escena con Samer Tawk, representante de Líbano, a quien también aguardó para felicitarlo tras cruzar la línea de meta.

Las imágenes circularon rápidamente en el entorno olímpico. No fue una celebración por posiciones ni por tiempos, sino por el simple hecho de estar ahí, compitiendo, compartiendo y reconociendo el esfuerzo ajeno en una prueba de desgaste extremo.

El sudafricano Matthew Smith abraza a Allan Corona tras concluir la prueba de 10 km estilo libre en Milano-Cortina 2026, AFP

En una disciplina históricamente dominada por potencias europeas, la participación de Allan Corona envía un mensaje distinto. México tuvo representación en el fondo olímpico y su atleta asumió el reto con entereza y actitud competitiva.

Milano-Cortina 2026 deja para Corona algo más que un registro en la hoja oficial. Deja una escena que resume el espíritu olímpico: competir, terminar y, antes que cualquier estadística, reconocer al rival.