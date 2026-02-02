Mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Calendario y dónde ver en vivo su participación
Sigue de cerca a la delegación de México liderada por Sarah Schleper y Donovan Carrillo en su búsqueda por hacer historia en Italia
La bandera tricolor vuelve a ondear en la máxima justa invernal. La delegación mexicana inicia su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con una representación en tres disciplinas.
Bajo la coordinación del Comité Olímpico Mexicano (COM), los atletas nacionales se enfrentarán a las potencias mundiales en esquí alpino, patinaje artístico y esquí de fondo. Los cinco representantes tricolores buscan superar sus mejores marcas en una edición en la que la experiencia y la juventud se fusionan para poner el nombre del país en alto.
El regreso de los abanderados y nuevas caras
El gran referente de la delegación es Donovan Carrillo, quien llega a su segunda cita olímpica tras una marca histórica en el campeonato Cuatro Continentes. Junto a él, la experimentada Sarah Schleper hará historia al participar en sus séptimos Juegos Olímpicos, consolidándose como la líder más relevante del esquí alpino mexicano.
A ellos se suman los debuts de Lasse Gaxiola en la montaña, además de Regina Martínez y Allan Corona en el esquí de fondo, quienes han logrado su clasificación tras rigurosas pruebas en el circuito europeo para representar el nuevo talento invernal del país.
Horarios y canales para ver a los mexicanos en Milano-Cortina
Debido a la diferencia horaria con Italia, las competencias se realizarán mayoritariamente durante la madrugada y mañana de México. Aquí los horarios clave:
10 de febrero (11:30): Donovan Carrillo - Patinaje individual (Programa corto).
12 de febrero (06:00): Regina Martínez - Esquí de fondo (10 km libre).
13 de febrero (04:45): Allan Corona - Esquí de fondo (10 km libre).
13 de febrero (12:00): Donovan Carrillo - Patinaje individual (Programa libre).
15 de febrero (03:00): Sarah Schleper - Esquí alpino (Eslalon gigante).
16 de febrero (03:00): Lasse Gaxiola - Esquí alpino (Eslalon masculino).
Canal de TV (México): Claro Sports.
Streaming online: YouTube (Claro Sports) / ViX Premium.
La preparación hacia el sueño olímpico
El camino para figuras como Donovan Carrillo y Sarah Schleper ha implicado trasladar su base de entrenamiento a sedes internacionales para contar con las condiciones óptimas de nieve y hielo.Los atletas mexicanos han perfeccionado sus rutinas y pulido sus técnicas en las pruebas de esquí para competir al más alto nivel en el Mediolanum Forum y las pistas de Cortina d'Ampezzo, donde se espera que la garra de los representantes tricolores vuelva a captar la atención de los jueces y del público internacional.