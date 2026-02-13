Contingencia Ambiental sigue y así aplica el Doble Hoy No Circula

La mañana de este viernes 13 de febrero de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), continúa debido a que se registrara una gran concentración de contaminantes.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, la escasa ventilación, alta radiación solar y temperaturas de hasta 27 grados Celsius, son condiciones que favorecen la formación y acumulación de ozono.

Recomendaciones de salud

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente:

Niñas y niños

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares

Además, se recomienda suspender actividades deportivas, culturales o recreativas al aire libre, posponer eventos masivos en horario crítico, evitar fumar, sobre todo en espacios cerrados, consultar la calidad del aire a través de la App “Aire” y canales oficiales.

Doble Hoy No Circula viernes 13 de febrero 2026

Este día deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas

Contingencia Ambiental en el Valle de México. Cuartoscuro / Gustavo Alberto

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, placas terminación 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica para todos los vehículos sin importar el holograma de verificación. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Vehículos sin holograma (incluye foráneos, pase turístico, placas de letras).

También aplican restricciones para:

50% de unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca.

Vehículos de carga local o federal de 6:00 a 10:00 horas.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 conforme a las reglas establecidas.

VEHÍCULOS EXENTOS – Podrán circular

Vehículos eléctricos e híbridos.

Unidades con holograma exento.

Transporte de emergencia, salud, seguridad y protección civil.

Transporte escolar autorizado.

Motocicletas.

Vehículos para personas con discapacidad con permiso vigente.

Restricciones a la industria y servicios

Durante la Fase 1 de Contingencia Ambiental, también se aplican medidas como:

Reducción del 40% de emisiones en industrias que generen precursores de ozono.

Disminución de operaciones en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula.

Reducción del consumo de combustóleo en la termoeléctrica de Tula.

Suspensión parcial de gasolineras sin sistema de recuperación de vapores.

Suspensión de actividades con solventes, pinturas y barnices.

Acciones del gobierno

Restricción de vehículos oficiales administrativos.

Operativos para detectar autos ostensiblemente contaminantes.

Prohibición de quema de residuos.

Suspensión de obras que generen emisiones contaminantes.

Las autoridades ambientales reiteraron que la Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México se mantendrá hasta que las condiciones atmosféricas mejoren y los niveles de contaminación disminuyan.

*bb