Intentan desalojar a Marx Arriaga de oficinas de la SEP

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, fue desalojado de sus oficinas en la dependencia luego de que presuntamente fuera cesado de su cargo.

En videos que circulan en redes sociales, se observa que el funcionario es abordado por policías y lo que parece ser un funcionario de la dependencia, que le piden que salga de las instalaciones, a lo que Arriaga se niega.

En la grabación también se observa que Arriaga pide a los policías que le pongan esposas para sacarlo de las oficinas e incluso señala que se necesitaría la “fuerza armada” para desalojarlo.

Anímese, a que diseñó los libros de texto, ¿se anima a ponerle esposas al que diseñó los libros de texto?”, dice Arriaga a uno de los policías, mientras que un funcionario le pide que lo acompañe.

De acuerdo con lo compartido en redes sociales, no se observa que Arriaga haya sido desalojado de las instalaciones y hasta el momento autoridades no han comunicado si el funcionario fue cesado de sus funciones.

Marx Arriaga convoca a conferencia de prensa

Luego del intento de desalojo, Arriaga convocó a una conferencia de prensa que se llevará a cabo a las 17:00 horas en las oficinas de la SEP, ubicadas en Avenida Universidad 1200, piso 6, sector 6-1, colonia Xoco, en la Ciudad de México.

Arriaga adelantó que la conferencia de prensa será “para denunciar públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra; ¡A golpes no se mata la raíz!”.

'Alito' Moreno celebra desalojo de Arriaga

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, celebró la destitución de Max Arriaga, hasta ayer director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con su salida, Moreno solicitó al Gobierno Federal, corregir los contenidos de los libros de texto gratuito de Educación Básica, pues durante la gestión de Arriaga, acusó, los libros incluyeron textos propagandísticos a favor de la “ideología comunista”.

(Arriaga estaba) escondido detrás de un escritorio mientras el desastre que dejó en la educación le explotaba en la cara”, señaló ‘Alito’ Moreno a través de redes sociales.

Además de los contenidos ideológicos en los libros, trabajadores de la SEP habían señalado el perfil misógino de Max Arriaga, pues durante su encargo la representación femenina en los libros de Historia fue hecha a un lado.

Así, de aproximadamente 900 imágenes incluidas en los libros de Historia y Literatura, sólo 9 corresponden a mujeres, con menciones limitadas a figuras como Sor Juana Inés de la Cruz y Ángela Peralta.

¿Quién es Marx Arriaga?

Marx Arriaga es director general de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, y fue encargado de dirigir la creación de los libros de texto gratuitos durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Originario de Texcoco, en el Estado de México, es doctor en Filología Hispánica y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo descrito en la página de la SEP, Arriaga “ha impulsado al magisterio como protagonista del cambio educativo en México”.

Además, ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Estatal 2015 de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua, en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

RLO