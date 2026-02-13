Donovan Carrillo termina 22° y pone fin a Milano-Cortina 2026 con histórica participación
Consiguiendo su mejor puntaje (219.06), Donovan Carrillo finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Con una histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, Donovan Carrillo finalizó con 219.06 puntos, colocándose como el 22° en la prueba de en el Patinaje Artístico; de manera sorprendente, Mijaíl Shaidorov de Kazajistán terminó con el oro.
Luego de terminar 23° en el Programa Corto el pasado martes 10 de febrero, y conseguir su boleto hacia la contienda por las medallas, el oriundo de Zapopan, Jalisco cerró su participación en los Juegos de Invierno Milano-Cortina 2026 con la emotiva presentación de My Way, misma que hizo vibrar a más de 120 millones de mexicanos.
Siendo el segundo en aparecer dentro del orden de salida, Donovan Carrillo consiguió una calificación de 143.50 puntos (19°), llegando a 219.06 unidades finales y consiguiendo su mejor participación en la historia de unos Juegos (204.78 en Estocolmo, 2021).
Lejos del podio, Donovan Carrillo terminó 22° tras la presentación del Programa Corto y Programa Largo del Patinaje Artístico, finalizando su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, por encima de Li Yu-Hsiang (China Taipéi) y Adam Hagara (Eslovaquia).
Así terminaron cada una de las posiciones
Oro. Mijaíl Shaidorov (Kazajistán) / 291.58
Plata. Yuma Kagiyama (Japón) / 280.06
Bronce. Shun Sato (Japón) / 274.90
4. Cha Jun-hwan (Corea del Sur) / 273.92
5. Stephen Gogolev (Canadá) / 273.78
6. Petr Gumennik (Atleta independiente) / 271.21
7. Adam Siao Him Fa (Francia) / 269.27
8. Ilia Malinin (Estados Unidos) / 264.49
9. Daniel Grassl (Italia) / 263.71
10. Nika Egadze (Georgia) / 260.27
11. Kévin Aymoz (Francia) / 259.94
12. Andrew Torgashev (Estados Unidos) / 259.06
13. Kao Miura (Japón) / 246.88
14. Lukas Britschgi (Suiza) / 246.64
15. Matteo Rizzo (Italia) / 243.18
16. Aleksandr Selevko (Estonia) / 236.82
17. Jin Boyang (China) / 229.08
18. Deniss Vasiļjevs (Lituania) / 226.46
19. Kyrylo Marsak (Ucrania) / 224.17
20. Maxim Naumov (Estados Unidos) / 223.36
21. Vladimir Samoilov (Polonia) / 222.25
22. Donovan Carrillo (México) / 219.06
23. Li Yu-Hsiang (China Taipéi) / 214.33
24. Adam Hagara (Eslovaquia) / 202.38
* Para las calificaciones finales, se tomaron en consideración los puntajes del Programa Corto y Programa Largo.
BFG