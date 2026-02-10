¡Donovan Carrillo califica a Programa Largo y sueña con medalla olímpica!

Con una actuación que dejó una calificación de 75.56 puntos, Donovan Carrillo consiguió terminar entre los 24 mejores del Programa Corto y calificar hacia la contienda por medallas, el Programa Largo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Siendo el quinto en el orden de salida, Donovan Carrillo vivió su segunda participación en unos Olímpicos de Invierno, presentando "Hip Hip Chin Chin" y teminando en el tercer sitio del grupo en el que salió, haciendo larga su agonía de cara al futuro inmediato.

De momento, estas son las posiciones en el Programa Corto de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026:

...

20. Stephen Gogolev (Canadá) / 87.41

21. Kyrylo Marsak (Ucrania) / 86.89

22. Petr Gumennik (Independiente) / 86.72

23. Maxim Naumov (Estados Unidos) / 85.65

24. Donovan Carrillo (México) / 75.56

25. Yu-Hsiang Li (China Taipéi) / 72.41

26. Tomás Guarino (España) / 69.80

27. Kim Hyun-gyeom (Corea del Sur) / 69.30

28. Fedirs Kuļišs (Letonia) /66.68

29. Andreas Nordebäck (Suecia) / 67.15

El Programa Libre, en donde Donovan Carrillo buscará una histórica medalla, se llevará a cabo el viernes 13 de febrero en punto de las 12:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Andreas Nordeback en su rutina del Programa Corto Reuters

Patinadores aún por presentarse

El Programa Corto aún cuenta con patinadores por presentarse en la pista de Milano-Cortina 2026, por lo que las posiciones mencionadas podrán variar conforme su aparición:

- Vladimir Samoilov (Polonia)

- Jin Boyang (China)

- Vladimir Litvintsev (Azerbaiyán)

- Andrew Torgashev (Estados Unidos)

- Cha Jun-hwan (Corea del Sur)

- Adam Hagara (Eslovaquia)

- Deniss Aleksandr Vasiļjevs (Letonia)

- Matteo Rizzo (Italia)

- Selevko (Estonia)

- Daniel Grassl (Italia)

- Lukas Britschgi (Suiza)

- Kévin Aymoz (Francia)

- Kao Miura (Japón)

- Shun Sato (Japón)

- Adam Siao Him Fa (Francia)

- Nika Egadze (Georgia)

- Mijaíl Shaidorov (Kazajistán)

- Ilia Malinin (Estados Unidos)

- Yuma Kagiyama (Japón)

