Lasse Gaxiola hace historia para México en los Juegos de Invierno; sin descenso exitoso

Con 18 años y 16 días, Lasse Gaxiola hizo historia para México en unos Juegos Olímpicos de Invierno, convirtiéndose en el atleta más joven en representar al país azteca en una edición de eta justa; las condiciones le impidieron completar su descenso y finalizó en el lugar 77 del Esquí alpino slalom en Milano-Cortina 2026.

Ante la mirada de su madre, Sarah Schleper, con quien también logró poner su nombre en la historia de todos los Juegos Olímpicos de Invierno al convertirse en la primer dupla madre-hijo en participar en una misma edición, Lasse Gaxiola hizo su aparición en el Stelvio Ski Centre, recorrido que consta de un total de 3,442 metros con un desnivel que supera los 1,000 metros y una pendiente del 63%.

Las condiciones para su aparición en el escenario quedaron sumamente lejos de ser las ideales, por lo que el mexicano no logró completar su descenso y terminó en el 77° sitio, sumamente lejos de los 44 que lograron su calificación a la Segunda Ronda, misma en la que se definirán a los medallistas.

Una de las grandes sorpresas en la prueba fue la temprana eliminación del brasileño Lucas Pinheiro, quien había conseguido la medalla de oro apenas dos días atrás en la prueba del Slalom Gigante, sin embargo, el carioca no logró imponerse a las condiciones adversas que terminaron por cobrar más de lo esperado.

El resultado no lo fue todo, por lo que Lasse Gaxiola terminó siendo reconocido por su participación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

BFG