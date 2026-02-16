Alarma en Inglaterra: Temen no poder jugar en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026

La cuenta regresiva para la fiesta más grande del futbol mundial entró en una fase crítica y los focos rojos se encendieron en Europa. A tan solo 115 días de que ruede el balón, la incertidumbre rodea al Estadio Azteca. El legendario ‘Coloso de Santa Úrsula’, destinado a ser el corazón de la inauguración del Mundial 2026, enfrenta una carrera contra el tiempo que ya despertó los temores de la prensa y las autoridades deportivas en Inglaterra.

De acuerdo con reportes del diario británico Mirror, en el seno de la selección de los ‘Tres Leones’ existe una preocupación creciente. Los análisis de los cruces indican que, de avanzar según lo previsto, Inglaterra jugaría los octavos de final en la Ciudad de México el próximo 5 de julio. Sin embargo, el estado actual de las remodelaciones sugiere que el inmueble podría no cumplir con los estándares de la FIFA, lo que derivaría en un cambio de sede de último minuto que alteraría toda la logística del torneo.

RIESGO DE REUBICACIÓN Y COSTOS FUERA DE CONTROL

El panorama no luce alentador en los informes más recientes sobre la obra negra en el coloso capitalino. Se mencionó que existe un riesgo real de "descalificación o reubicación de partidos clave" debido a que los plazos de entrega simplemente no se cumplieron. A pesar de que los organizadores confiaron públicamente en que el recinto recibirá la justa mundialista, los costos imprevistos y los retrasos estructurales cuentan una historia diferente.

Explanada del Estadio Azteca. Mexsport

Esta situación no solo afecta la planeación del Mundial 2026. El compromiso amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, pactado para el 28 de marzo, se mantiene en duda. Si el Estadio Azteca no logra entregar su primera fase de remodelación para esa fecha, el golpe mediático y económico resultó ser el primer gran fracaso de la organización. La FIFA vigila de cerca cada avance, pues no permitirán que el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio se vea empañado por instalaciones a medio terminar.

EL PESO DE LA HISTORIA FRENTE A LA REALIDAD MODERNA

Para los ingleses, el Estadio Azteca representa un templo sagrado del deporte, el lugar donde Diego Armando Maradona firmó la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ precisamente contra ellos en 1986. Perder la oportunidad de jugar en ese escenario por fallas en la construcción se consideró como una tragedia logística en el Reino Unido. La posibilidad de que el juego de octavos se mueva a una sede en Estados Unidos cobra fuerza.

Maradona jugando ante Inglaterra en el Estadio Azteca. Mexsport

La administración del estadio planeó terminar los trabajos más pesados después del 28 de marzo, pero el margen de error desapareció. La Copa del Mundo demanda perfección y, por ahora, el coloso que vio coronarse a Pelé y Maradona luce más como una zona de construcción que como el epicentro del balompié global. La presión internacional aumentó y México necesita demostrar que puede rescatar su estadio más emblemático antes de que la FIFA tome la drástica decisión de quitarle los partidos estelares a la capital mexicana.