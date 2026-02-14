Lucas Pinheiro gana primer oro histórico para Brasil y Latinoamérica en Milano Cortina 2026

La región de Bormio no esperaba el carnaval, pero el destino tiene un sentido del humor exquisito. En la mítica pista del Stelvio, donde el hielo suele dictar sentencias en alemán o francés, un joven de 25 años con el alma dividida entre Oslo e Ilhabela decidió que era momento de que el podio aprendiera a bailar. Lucas Pinheiro Braathen no sólo ganó una carrera; sino rompió un paradigma al colgarse la medalla de oro en el Slalom Gigante de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

Es la primera presea en la historia de los Juegos de Invierno para Brasil y para toda Latinoamérica, que hasta hoy miraba las medallas desde la barrera de la anécdota. Pinheiro, el "esquiador samba", detuvo el cronómetro en un tiempo total de 2:25.00, superando por apenas 58 centésimas al coloso suizo y actual monarca, Marco Odermatt.

El rebelde que eligió su bandera

La historia de Lucas es un giro narrativo. Tras representar a Noruega y retirarse prematuramente por diferencias con su antigua federación, el brasileño regresó al circo blanco bajo la bandera de su madre. "Llevamos nuestro ritmo a todas partes", declaró Pinheiro antes de lanzarse a una pista que dominó con una técnica impecable y una agresividad impropia de quien esquía bajo la presión de 200 millones de personas.

Pinheiro celebra el triunfo conseguido en los Juegos Olímpicos REUTERS

Hijo de padre noruego y madre brasileña, Lucas ya había competido en los Juegos Olímpicos de 2022, pero representando a Noruega, y no ganó ninguna medalla. Tras un desacuerdo con la federación del país europeo, decidió retirarse. Revirtió su decisión en 2024, cuando cambió su nacionalidad en el esquí alpino y comenzó a representar a Brasil.

Al cruzar la meta y ver el "1" en la pantalla, el Stelvio se transformó. Las lágrimas de Lucas, abrazado a su equipo y compañeros sellaron el momento más disruptivo del deporte invernal moderno. Superó a los europeos en su propio patio, con un casco que reza "Vamos Dancar", recordándole al mundo que la frialdad de la nieve no está peleada con la sangre caliente del trópico.

México en la estela del campeón

En la misma prueba donde Pinheiro alcanzó la gloria eterna, el joven mexicano Lasse Gaxiola vivió su propio rito de iniciación. Con apenas 18 años, Gaxiola se convirtió en el atleta olímpico más joven en representar a México en la historia invernal.

Mientras el brasileño Pinheiro celebraba el oro, el hijo de la legendaria Sarah Schleper aguardaba por su segundo recorrido. La presencia de Lasse en la misma competencia que coronó a Pinheiro subraya un fenómeno imparable ya queel esquí alpino latinoamericano ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en una realidad competitiva.