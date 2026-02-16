¿José Mourinho regresa al Real Madrid? El técnico rompe el silencio sobre Florentino Pérez

El morbo y la nostalgia se apoderaron de la previa en la Champions League. En la antesala del choque de playoff entre el Benfica y el Real Madrid, todas las miradas se posaron sobre una figura que conoce cada rincón de la ‘Casa Blanca’: José Mourinho. El estratega portugués, fiel a su estilo directo y provocador, enfrentó los micrófonos para poner fin a las especulaciones que lo situaban de vuelta en el banquillo merengue para la próxima temporada.

Desde hace semanas, el entorno del futbol europeo vibró con la posibilidad de un segundo capítulo de ‘The Special One’ en la capital española. Los rumores crecieron debido a una cláusula de salida en su contrato con las ‘Águilas’ y la reciente inestabilidad en el banquillo madridista, que, tras la salida de Xabi Alonso, quedó bajo el mando de Álvaro Arbeloa. Sin embargo, Mourinho fue tajante al ser cuestionado sobre un posible acercamiento con la directiva blanca.

LA VERDAD SOBRE FLORENTINO PÉREZ Y SU CONTRATO EN PORTUGAL

A sus 63 años, el técnico luso no ocultó el cariño que siente por la institución española. Ante la pregunta expresa sobre si existió un contacto reciente con Florentino Pérez para preparar su retorno, el timonel del Benfica respondió con un seco, pero contundente: "Sí, se puede desmentir". Con esto, el estratega buscó apagar un incendio que amenazaba con distraer a su plantel antes de un duelo de eliminación directa.

José Mourinho saludando en conferencia de prensa. AFP

Mourinho explicó que la famosa cláusula que le permitiría abandonar el club portugués no se redactó pensando en el Real Madrid. Según sus palabras, el apartado se incluyó en septiembre pasado debido a la incertidumbre electoral que vivía el Benfica. El portugués quiso proteger su futuro por si el sucesor de Rui Costa decidía tomar un rumbo distinto. "No hay nada con el Madrid", insistió el estratega, quien recordó con orgullo sus tres años (2010-2013) al frente del equipo más laureado de Europa, asegurando que entregó absolutamente todo lo que tenía en aquella etapa.

EL RESPETO POR ARBELOA Y EL PELIGRO DEL "REY HERIDO"

Pese a que su objetivo inmediato es eliminar al conjunto español de la Champions League, Mourinho aprovechó para respaldar el interinato de Álvaro Arbeloa. El portugués calificó al joven técnico como alguien con la personalidad necesaria para dirigir a un gigante de esa magnitud y deseó que el ‘Espartano’ gane LaLiga y permanezca muchos años en el cargo. Este espaldarazo público buscó dar calma a un vestuario merengue que atraviesa un proceso de transición tras un enero turbulento.

José Mourinho en el entrenamiento del Benfica. AFP

Respecto al enfrentamiento táctico, José Mourinho advirtió que el Real Madrid llegará con sed de revancha tras aquel sorpresivo 4-2 en la fase de liga, donde incluso el portero Anatoliy Trubin anotó un gol histórico. "Están heridos, y un rey herido es peligroso", sentenció el luso. La moneda está en el aire, pero por ahora, el regreso del 'hijo pródigo' al Santiago Bernabéu parece ser solo una fantasía de la prensa que el propio protagonista decidió frenar en seco para enfocarse en la gloria con el cuadro de Lisboa.