F1 2026: Horarios y dónde ver el último test en Bahréin con "Checo" Pérez y Cadillac

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 concluye con un último test de tres días en Bahréin, del 18 al 20 de febrero donde los 11 equipos, incluyendo a Cadillac con Sergio “Checo” Pérez estarán presentes en lo que será la última ventana para experimentar antes de viajar al Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario que se celebrará el 8 de marzo.

¿Cuándo es el test 2 de Bahréin para la F1 2026?

El segundo test de Bahréin comenzará el miércoles 18 de febrero a las 10:00 hora local y terminará a las 19:00 hora local, con un descanso de una hora para el almuerzo tras las primeras cuatro horas de rodaje. Este horario se repetirá el jueves y el viernes.

Horario Test 2 Bahréin

Día 1 (Miércoles 18 de febrero): 01:00 a 10:00 horas tiempo de México

Día 2 (Jueves 19 de febrero): 01:00 a 10:00 horas tiempo de México

Día 3 (Viernes 20 de febrero): 01:00 a 10:00 horas tiempo de México

¿Cómo puedo verlo?

A diferencia del primer test en Barcelona (a puerta cerrada) y del primer test en Bahréin (donde solo se emitió la última hora), este último test se transmitirá íntegramente a través de F1TV por lo que no te perderás ni un solo momento de la acción en pista.

F1TV es accesible desde un navegador web o en apps para los sistemas Android e iOS, así como en algunos sistemas de televisión inteligente como Roku.

De igual forma, los suscriptores podrán seguir el cronometraje en vivo en la app oficial de la F1 así como en la web.

¿Qué neumáticos estarán disponibles?

Para este test, los equipos podrán elegir entre los cinco compuestos de seco de Pirelli (C1 a C5). Esta será la primera ocasión que Pirelli lleva a los test la totalidad de la gama que se estrenará en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

¿Qué trabajo realizarán los equipos en el último test en Bahréin?

Las escuderías estarán enfocadas, en su mayoría, en comenzar a buscar la puesta a punto para las primeras carreras, mientras que otras como Cadillac y Aston Martin aún seguirán trabajando en resolver las dificultades con las que han iniciado, nada preocupante para el equipo de Checo Pérez, pero sí para Aston Martin donde Fernando Alonso esperaba estar en la pelea en la cima.