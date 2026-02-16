F1: Circuito de Barcelona seguirá en calendario, pero se alternará con Spa-Francorchamps

El Circuito de Barcelona mantendrá presencia en el calendario de Fórmula 1 en los años por venir, pero se alternará su lugar con Spa-Francorchamps.

Este lunes se anunció la firma de un nuevo acuerdo con la categoría, formalizando que habrá un Gran Premio en la pista española en 2028, 2030 y 2032, mientras el autódromo situado en Bélgica será visitado en 2027, 2029 y 2031. Las dos sedes todavía están incluidas en el calendario de este año.

Esto forma parte de un sistema de rotación que se está implementando en algunas plazas europeas, como resultado de la demanda de diversos promotores de la zona por ser anfitriones de la categoría. Recordar que Zandvoort, en Países Bajos, saldrá del calendario tras la edición de este año, y será reemplazado por Portimao en 2027 y 2028.

Adicionalmente, ante la llegada del circuito callejero de Madrid al Campeonato Mundial para este año, el evento en Montmeló se ha rebautizado como el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Barcelona es una ciudad increíble, y la afición a la Fórmula 1 siempre nos recibe con gran pasión, así que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante muchos años”, comentó Stefano Domenicali, Jefe de la Fórmula 1.

El equipo ha invertido mucho en el circuito y ha organizado fantásticos festivales para aficionados en los últimos años, así que estamos deseando ver cómo siguen desarrollando la experiencia, tanto para los asistentes a la carrera como para la ciudad en su conjunto”.

El circuito de Barcelona se construyó en 1991, originalmente como parte del programa de desarrollo de los Juegos Olímpicos del año siguiente. Michael Schumacher y Lewis Hamilton comparten el récord de más victorias con seis cada uno, mientras el australiano Oscar Piastri fue el vencedor en la visita de 2025.

Tradicionalmente se ha caracterizado como una sede para hacer entrenamientos privados, como el de finales de mes pasado, cuando los equipos completaron los primeros kilómetros de sus nuevos monoplazas durante toda una semana.

Recientemente se hizo una inversión en el autódromo para mejorar la experiencia del aficionado, y que ha incluido nuevos espacios de hospitalidad y la colocación de paneles solares en todas las instalaciones.

Barcelona y Spa-Francorchamps se alternarán su plaza en el calendario desde 2027 hasta 2032 Red Bull Racing

Esta renovación es fruto de una sólida relación y una estrecha colaboración, y representa un paso muy importante para consolidar a Cataluña como una cita clave en el calendario internacional”, indicó Pol Gibert, director general de Circuits de Catalunya SL y secretario general del Departamento de Empresa y Empleo.

La Fórmula 1 genera un impacto económico de más de 300 millones de euros por edición, pero sobre todo es un evento estratégico que ayuda a proyectar a Cataluña a nivel mundial como un país capaz de albergar competiciones deportivas de primer nivel”.

El Gran Premio de Barcelona de este año se llevará a cabo el domingo 14 de junio, siendo la novena fecha del Campeonato Mundial de 2026.