Sarah Schleper logra resultado histórico para México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La representación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 vivió este jueves la entrada en acción de la segunda representante nacional cuando la veterana esquiadora Sarah Schleper compitió en la prueba de Supergigante femenil logrando un récord para el país.

Schleper grabó su nombre en los libros de historia invernal obteniendo el puesto 26 en la competencia, el mejor resultado hasta ahora en la especialidad para un mexicano.

Bajo condiciones climatológicas sumamente hostiles en la pista de Cortina de Ampezzo, que provocaron que 17 competidoras no terminaran el recorrido, la experiencia de Schleper fue el factor determinante para completar el recorrido con un tiempo de 1:31.37s.

Este lugar 26 no solo representa la mejor actuación histórica para una mexicana en esquí alpino, sino que iguala la gesta lograda por Hubertus Von Hohenlohe en la rama varonil durante los juegos de Sarajevo 1984.

Schleper disputa sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, los terceros representando a México luego de cuatro ocasiones con Estados Unidos.

Las Ganadoras de megalla en Supergigante

La italiana Federica Brignone hizo vibrar a su público al colgarse la medalla de oro con un tiempo imbatible de 1:23.46. El podio se completó de la siguiente manera:

Medalla de Oro: Federica Brignone (Italia)

Medalla de Plata: Romane Miradoli (Francia)

Medalla de Bronce: Cornelia Huetter (Austria)

¿Cuándo vuelve a competir Sarah Schleper en los JO Milano-Cortina?

La actividad para la histórica esquiadora aún no termina en esta justa invernal. Sarah Schleper volverá a la acción el próximo domingo 15 de febrero para disputar la prueba de Slalom Gigante.

La cita está programada para las 3:00 horas (tiempo del centro de México). Esta competencia tendrá un tinte emocional muy especial para la atleta, ya que ocurre en el marco de una edición histórica donde comparte el "Team México" con su hijo, Lasse Gaxiola, siendo la primera dupla de madre e hijo en competir en los mismos Juegos Olímpicos de Invierno.