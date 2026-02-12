VIDEO: La heroica llegada de Regina Martínez a la meta en Milano-Cortina que robó aplausos

A sus 33 años, la médica cirujana y exjugadora de las fuerzas básicas de Pumas, Regina Martínez, llevó a que la gélida atmósfera del Tesero Cross-Country Stadium se transformara en un lugar cálido cuando cruzó la meta para convertirse en la primera mexicana en completar los 10 km de esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Martínez, quien transformó una crisis personal en Minnesota en un hito histórico, finalizó la prueba de este jueves en la posición 108 con un tiempo de 35:05.4, la última clasificada, pero el registro fue lo de menos porque, una vez más, el espíritu olímpico salió a relucir.

Lo que conmovió al mundo ocurrió en la meta. Al ser la última competidora en la ruta, el estadio entero se volcó en un rugido de apoyo. En un gesto de puro espíritu olímpico, la ganadora Frida Karlsson y un grupo de élite la esperaron para reconocer su valentía.

Recuperando el aliento tras el extenuante esfuerzo, Regina se fundió en un abrazo de hermandad con las representantes de Brasil y Estados Unidos. Aquella imagen de unidad continental selló el debut de una mujer que, hace apenas unos años, no conocía la nieve y hoy es el símbolo de la resiliencia mexicana en Milano-Cortina 2026.

Un apoyo total a Regina Martínez en redes sociales

Luego de que el COI colocó el video de Regina Martínez en redes sociales haciendo ver el recibimiento, los comentarios de apoyo surgieron para la mexicana reconociéndole su esfuerzo.

“Ella por el simple hecho de ser doctora, deportista de alto rendimiento en un deporte como este, estar en Juegos Olímpicos y ser mexicana; ella con eso ya ganó”, escribió una usuaria en los comentarios. Otro usuario apuntó que la deportista debe ser el modelo a seguir por otros: “Verla me hace querer ser ella... más gente como ella necesitan ver los chavos mexicanos”.