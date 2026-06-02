Mexicanos deberían ahorrar 4 meses de su sueldo para ver al Tri en el Mundial 2026

El sueldo de un mexicano promedio es de $9,500, mientras que el precio de los boletos para ver al Tri en un solo partido del Mundial 2026 se convierte en algo sumamente inaccesible para sus bolsillos, ya que deberían ahorrar el total de 4 meses de su salario –y tener cierta dosis de fortuna- para apoyar a los 26 jugadores que representarán al país en la justa veraniega.

Partiendo del salario mínimo en México al 2026 ($315.04 diarios), un trabajador estaría recibiendo alrededor de $9,500 pesos al mes por jornadas de 8 horas durante 5 días de la semana, cantidad que se diluye cuando se habla de temas como lo son el transporte y alimentación.

Para el Mundial 2026, el precio de los boletos se disparó completamente y volvió en algo sumamente inaccesible la asistencia de los aficionados que están día a día con sus equipos. Aquellos que conocen estadísticas, analizan los convocados de los 48 países participantes, debaten por los que terminaron fuera del llamado de Javier Aguirre y terminan siendo aquellos que vibran cuando se entona el Himno Nacional previo al inicio de su país.

Con el sueldo promedio al mes para los mexicanos ($9,500) y el costo de los boletos ($32,000) para ver al Tri en el estadio, un aficionado debería ahorrar 3.36 meses de su salario (completito) para poder soñar con ver al Tri dentro del estadio… después llega el problema de conseguir boletos en la página de FIFA.

México jugará sus partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en CDMX y Guadalajara. Mexsport

Top 10 de los países más costosos para verlos en el Mundial 2026

De acuerdo a ticketdata, el costo promedio de un boleto para ver a México en el Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México o el Estadio Guadalajara es de $31,949.79, algo que se convierte en algo inaccesible para un mexicano promedio, mismo que debería ahorrar 4 meses de su salario

México / $31,949.79 pesos mexicanos por boleto.

Portugal / $24,048.79

Colombia / $22,440.93

Brasil / $21,611.06

Escocia / $16,562.72

Argentina / $16,476.27

Sudáfrica / $16,147.79

Corea del Sur / $15,923.03

España / $15,283.34

Estados Unidos / $14,816.54

BFG