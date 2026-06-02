Mundial 2026: 40 selecciones jugarán con futbolistas no nacidos en su país

Un total de 289 futbolistas no representarán a su país en el Mundial 2026, siendo Curazao el combinado que cuenta con más no nacidos en su territorio que vestirán su playera durante la justa; México suma 5 en la lista, mientras que Francia rompe el mito que arrastra en los últimos años.

Un total de 1,248 jugadores serán parte del Mundial 2026, sin embargo, un total de 40 países serán representados por futbolistas no nacidos en su territorio, quedando únicamente 8 a la antigua, donde sus 26 futbolistas son originarios de su propia nación.

Las 8 selecciones con jugadores exclusivamente nacidos en su país: Sudáfrica, Chequia, Brasil, Suecia, Arabia Saudita, Austria, Colombia y Panamá.

* Francia rompe con uno de los grandes mitos, ya que su plantel se conforma con 88.47% de jugadores nacidos en su país.

El 'Trionda' será el balón que se utilice durante los 104 partidos del Mundial 2026. Mexsport

Tras los datos publicados por el analista Jaime F. Macias, se confirmó que el Mundial 2026 se convierte en la edición con más futbolistas que no juegan para su país:

Cora-Japón 2002 / 63 futbolistas no nacidos en el país al que representan (8.6%)

Alemania 2006 / 64 (8.7%)

Sudáfrica 2010 / 75 (10.20%)

Brasil 2014 / 84 (11.40%)

Rusia 2018 / 82 (11.10%)

Qatar 2022 / 137 (16.50%)

México-Estados Unidos-Canadá 2026 / 289 (23.15%)

Países que son representados por no nacidos en su territorio

Cada una de las selecciones cuenta con 26 jugadores en su escuadra para encarar el Mundial 2026, mismo que se llevará a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio:

Curazao / 25 de 26 (96.15% de su plantel es de no nacidos en su país).

Congo / 20 (76.92%)

Marruecos / 19 (73.07%)

Bosnia / 17 (65.38%)

Argelia / 16 (61.53%)

Haití / 16 (61.53%)

Túnez / 15 (57.69%)

Cabo Verde / 14 (53.84%)

Qatar / 14 (53.84%)

Senegal / 12 (46.15%)

Turquía / 10 (38.46%)

Costa de Marfil / 9 (34.61%)

Irak / 9 (34.61%)

Australia / 8 (30.76%)

Ghana / 8 (30.76%)

Croacia / 8 (30.76%)

Nueva Zelanda / 8 (30.76%)

Escocia / 7 (26.92%)

Canadá / 7 (26.92%)

Estados Unidos / 6 (23.07%)

*México / 5 (19.23%)

México debutará en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio ante Sudáfrica desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Mexsport

Paraguay / 5 (19.23%)

Francia / 3 (11.53%)

Ecuador / 3 (11.53%)

Jordania / 3 (11.53%)

Suiza / 3 (11.53%)

Argentina / 2 (7.69%)

Irán / 2 (7.69%)

Uruguay / 2 (7.69%)

Noruega / 2 (7.69%)

Portugal / 2 (7.69%)

Inglaterra / 1 (3.84%)

Corea del Sur / 1 (3.84%)

Alemania / 1 (3.84%)

España / 1 (3.84%)

Uzbekistán / 1 (3.84%)

Bélgica / 1 (3.84%)

Japón / 1 (3.84%)

Países Bajos / 1 (3.84%)

Egipto / 1 (3.84%)

* Santiago Gimenez, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Obed Vargas y Brian Gutiérrez son los que no nacieron en México que jugarán el Mundial 2026 con el Tri; solamente 3 son naturalizados.

BFG