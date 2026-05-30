Comienza la era del Estadio Guadalajara

La era del Estadio Guadalajara ya comenzó. A unos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 , el inmueble de Zapopan dejó atrás temporalmente el nombre de Estadio Akron y comenzó a lucir la identidad oficial con la que será conocido durante el torneo organizado por la FIFA .

La transformación dejó de ser un simple trámite administrativo para convertirse en una realidad visible. A través de imágenes y videos difundidos por los canales oficiales del organismo, quedó evidenciado que los logotipos comerciales fueron retirados de la fachada principal y de diversos accesos del inmueble.

En su lugar apareció la imagen oficial de la justa mundialista, una señal de que la FIFA ya tomó control de distintos aspectos operativos del estadio de cara a los compromisos que albergará durante el torneo.

El cambio responde a las estrictas normas comerciales del organismo internacional, que impiden la presencia de marcas que no formen parte de los patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo. Por ello, durante varias semanas el recinto será identificado únicamente como Estadio Guadalajara.

Más allá de la modificación en el exterior, las labores también avanzan en el interior del inmueble. Los trabajos contemplan adecuaciones técnicas, revisiones operativas y mantenimiento especializado sobre la cancha para garantizar que el terreno de juego cumpla con los estándares exigidos para una competencia de esta magnitud.

El Estadio Guadalajara será una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026 y recibirá cuatro encuentros de la fase de grupos, incluyendo una presentación de la Selección Mexicana.

La actividad comenzará el 11 de junio con el partido entre Corea del Sur y República Checa. Una semana después, el 18 de junio, el conjunto dirigido por Javier Aguirre disputará ahí su segundo compromiso del certamen frente al representativo surcoreano, uno de los encuentros más esperados por la afición local.

Posteriormente, el inmueble albergará el duelo entre Colombia y República Democrática del Congo el 23 de junio, antes de despedirse de la justa mundialista el 26 de junio con el atractivo enfrentamiento entre Uruguay y España.

Con los logotipos retirados, la imagen oficial instalada y los trabajos de adecuación en marcha, el Estadio Guadalajara ya forma parte del Mundial. La cuenta regresiva prácticamente terminó y la transformación del inmueble tapatío es hoy una de las señales más claras de que la Copa del Mundo está por comenzar.