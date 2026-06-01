El XI de las ausencias de México para el Mundial 2026 (tras la lista final)

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de los 26 jugadores que estarán presentes en el Mundial 2026 representando al Tri, sin embargo, a pesar de que no existe una ausencia de peso en el combinado conformado por Javier Aguirre, algunos futbolistas que podrían ser un gran revulsivo quedaron fuera del llamado.

El más joven en la convocatoria del Tri es Gilberto Mora, mientras que Guillermo Ochoa es el elemento con mayor experiencia entre los dirigidos por Javier Aguirre; el promedio de edad del conjunto nacional es de 27.5 años.

Por lesión o decisión técnica, el nombre de 19 jugadores que fueron parte del proceso de la Selección Mexicana fue puesto sobre la mesa y, a pesar de que el aficionado coincidió en que no existe una gran ausencia, estos son los elementos en los que El Vasco podía haber echado mano para la justa veraniega a realizarse a partir del jueves 11 de junio:

Portero: Luis Ángel Malagón*.

Defensas: Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Everardo López y Bryan González.

Medios: Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz* y Erick Sánchez.

Delanteros: Diego Lainez, Jordan Carrillo y Germán Berterame.

Banca: Antonio Rodríguez, Diego Campillo, Denzell García, Jeremy Márquez, Elías Montiel, Kevin Castañeda, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda.

* Únicos descartados por lesión, el resto de los futbolistas supone una decisión técnica.

El último partido de México de cara al Mundial 2026 será este jueves 4 de junio en la cancha del Estadio Nemesio Diez, mismo en el que enfrentarán a Serbia en punto de las 20:00 horas, compromiso en el que se espera que Javier Aguirre mande un XI sumamente apegado a lo que una semana más tarde presentará para medirse ante Sudáfrica por los primeros tres puntos en el Grupo A.

* La lista final de 26 jugadores cuenta con posibilidad de modificarse antes del debut de la Selección Mexicana, sin embargo, se deben seguir ciertos lineamientos para efectuar el cambio.

BFG