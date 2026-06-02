Brasil llega a EU para el Mundial: ‘la ciudad es nuestra’

La selección de Brasil ya se encuentra en Nueva Jersey, Estados Unidos, para afinar los últimos detalles de su preparación para el Mundial 2026. En un emotivo video, ‘La Canarinha’ afirmó que “la ciudad es nuestra”.

Los brasileños realizaron un viaje de casi 10 horas para llegar a Nueva Jersey, sede de su partido inaugural. La aeronave que los trasladó de Río de Janeiro, recibió dos “bautizos”, uno a su partida y otro a su arribo a la entidad, como un símbolo de buenos deseos y buena suerte.

La aeronave que transportó a la selección de Brasil tuvo dos 'bautizos' Reuters

Neymar y Carlo Ancelotti encabeza la selección de Brasil y su arribo se dio en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en Nueva Jersey.

“Este Mundial no tiene un favorito. (Hay) equipos muy fuertes. Brasil va a competir con todos los demás equipos (en igualdad de condiciones)”, dijo Carlo Ancelotti a su llegada a EU.

La “Verdeamarela” viene de ganarle 6-2 a Panamá en el Maracaná, en lo que fue el partido de despedida con su afición. El próximo 6 de junio, tendrán su último amistoso previo al Mundial, cuando enfrenten a Egipto en el Estadio Huntington Bank Field de Cleveland.

La selección de Brasil tuvo 10 horas de vuelo para llegar a EU Reuters

LOS PARTIDOS DE BRASIL EN EL MUNDIAL 2026:

- Sábado 13 de junio: Brasil vs. Marruecos – Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

- Viernes 19 de junio: Brasil vs. Haití – Estadio Filadelfia.

- Miércoles 24 de junio: Escocia vs. Brasil – Estadio Miami.

La selección de Brasil viene de golear 6-2 a Panamá Reuters

La selección de Brasil ha tenido un ciclo complicado, con cambio de técnicos y en la dirección de la Confederación Brasileña de Futbol.